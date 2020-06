'Dvojček' Suareza premalo za zmago Barcelone v Vigu

Barcelona je z novim spodrsljajem v španskem prvenstvu še dodatno tlakovala pot madridskemu Realu do naslova državnega prvaka. Katalonci so v Vigu remizirali s Celto (2:2), ki ji je točko v enem zadnjih napadov rednega dela tekme s prostim strelom priigral Iago Aspas. Barcelona ima sicer s tekmo več zdaj tudi točko več od Reala, a slabši medsebojni izkupiček, ki bi na koncu sezone lahko odločal o naslovu.

icon-expand Dvoboj kapetanov v Vigu: Messi (levo) ob Iagu Aspasu, ki je bil spet junak domače Celte. FOTO: AP

Trener Barcelone Quique Setien je v deževnem Vigu proti Celti, ki je v zadnjih krogih nanizala nekaj odmevnih rezultatov, tokrat od prve minute ponudil priložnost talentiranima Anssumaneju Fatijuin Riquiju Puigu. Ob prigarani zmagi nad Athletic Bilbaom v prejšnjem krogu (1:0) sta bila španski napadalec in vezist med najaktivnejšimi na zelenici, tokrat pa sta si na težkem gostovanju, kjer so Katalonci poskušali ohraniti pritisk nad vodilnim Real Madridom, prislužila začeti v prvi postavi. To je pomenilo, da je v tej sezoni večinoma povsem razglašeni Antoine Griezmannobsedel na klopi, osvežena postava Barce pa je prevladovala od začetnega sodniškega žvižga. Branilec Gerard Piqueje v šesti minuti z neposredne bližine z glavo zadel prečko, potem ko mu je iz kota na bližnjo vratnico podal kapetan Lionel Messi. Po napaki vratarja Rubena Blancain še eni podaji iz kota so bili Katalonci spet nevarni v deseti minuti, a po tem, ko je Blanco slabo lovil spolzko žogo in jo izpustil, je ni uspelo za njegov hrbet poslati nobenemu od bližnjih nogometašev v modro-rdečem dresu. Messi, ki je bil tokrat veliko bolj razigran kot pred dnevi na Camp Nouu, je v nadaljevanju polčasa tudi lepo podal Nelsonu Semedu, a se Portugalec ni najbolje znašel v obetavni situaciji. Nato pa je argentinski zvezdnik v 20. minuti po prekršku nad Arturom Vidalom dobil lepo priložnost s prostega strela - ni se odločil za strel z okoli 20 metrov, temveč je mojstrsko podal na glavo Luisu Suarezu, ki z neposredne bližine ni grešil in zaradi dveh nogometašev na črti gola tudi ni bil v prepovedanem položaju. Dlje časa poškodovani Urugvajec, ki v primeru, da se sezona ne bi zavlekla v poletje verjetno zaradi operacije kolena sploh ne bi več zaigral, je proslavljal svoj prvi "pokoronski" gol.

icon-link Statistika tekme Celta Vigo - Barcelona FOTO: Sofascore.com

Aspas dočakal svoj trenutek

Slavje bi se v 22. minuti kmalu hitro razblinilo, ko je veliko napako storil vratar gostov Marc-Andre ter Stegen, a se je Fedor Smolovpreveč obotavljal, skupaj z Iagom Aspasom pa mu kljub zelo neposrečenemu posredovanju branilcev Barcelone ni uspelo resneje ogroziti vrat Barce. V 24. minuti je bila Celta spet zelo blizu izenačenju, ko je dolgoletni član Barcelone Denis Suarezidealno zaposlil Braisa Mendeza, ki ga je "iz oči v oči" s pomočjo vratnice ustavil Ter Stegen, ki je že nekaj sekund kasneje ob svoji vratnici komaj rešil še preusmerjen poskus Aspasa s krila. Do 33. minute se je nato igra umirila in omeniti velja zgolj strel Vidala z roba kazenskega prostora, ki pa ni povzročil nikakršnih preglavic vratarju Celte. V 36. minuti je Messi sredi kazenskega prostora našel Fatija, ki je imel na nogi povišanje vodstva, a ga je z izvrstnim startom ustavil Nestor Araujo. Štiri minute kasneje si je Messi sam priboril žogo in stekel proti robu kazenskega prostora do položaja, s katerega je že zabil številne gole v dresu Barce, a grdo zgrešil. Kazen bi lahko prišla v 43. minuti, ko je povratnik v prvo postavo Samuel Umtitis slabo podajo storil veliko napako, a Aspas v kombinaciji s Smolovom ni uspel izkoristiti ponujenega. Polčas se je po dveh minutah sodnikovega podaljška končal z neposrednim strelom Messija iz kota, ki mu je bil stežka kos Blanco, Puigov polvolej z roba kazenskega prostora pa je končal v bloku. Po kratkem ogledu VAR-posnetkov zaradi morebitne igre z roko je glavni sodnik Guillermo Cuadra Fernandezekipi poslal v slačilnice. Od tam je Celta prišla povsem prerojena in Aspas je že v eni prvih akcij padel v kazenskem prostoru Kataloncev, a je bil start Umtitija povsem "čist", v 50. minuti pa so Galicijci izenačili. Ivan Rakitić je podaril žogo tekmecem in zakuhal nevaren protinapad, ki ga je po podajiOkaya Yokuslujazlahka zaključil Smolov. Messi bi kmalu nemudoma vrnil udarec, a je njegov volej z roba vratarjevega prostora poletel prek vrat, sodniki pa so po ogledu posnetkov spet ocenili, da prekrška za najstrožjo kazen ni bilo.

icon-link Statistika Lionela Messija proti Celti FOTO: Sofascore.com

Messi je v 54. minuti spet poskusil z razdalje, a je njegov zavit strel tudi tokrat zgrešil cilj. Kar trojno zamenjavo je v 60. minuti opravil domači strateg Oscar Garcia, sicer dolgoletni napadalni vezist Barcelone in nekdanji trener v njenem mladinskem pogonu. V igro sta prišla dva produkta Barcine klubske šole Rafinhain Nolitoter tudi občasni hrvaški reprezentant Filip Bradarić. V 67. minuti pa je Barcelona spet povedla: Semedo je vzel žogo nogometašem Celte blizu kazenskega prostora, Messi pa je nato lepo zaposlil Suareza, ki se je izvrstno obrnil in ob branilcu v padcu natančno zadel ob vratnico. Setien je nato iz igre potegnil Fatija in ponudil priložnost Martinu Braithwaitu, čas za izenačenje pa se je Celti iztekal. Za to je poskrbel tudi Ter Stegen, ki je v 80. minuti po sijajni akciji med Aspasom in Nolitom, ki je streljal po tleh, še lepše ustavil poskus izkušenega strelca. Barcelona je zadnje minute odigrala tudi z Juniorjem Firpom in Griezmannom. V napadu so bili gostje v naslednjih minutah povsem nenevarni in podjetnejša Celta je v 88. minuti izenačila, ko je Rafinha izsilil prosti strel na robu kazenskega prostora, padel je prek noge Piqueja, Aspas pa je z zavitim strelom okoli živega zidu premagal Ter Stegna. Barca do zadnjih napadov ni zmogla pravega odgovora, Nolito je v zadnji domači akciji petminutnega podaljška celo zapravil zmago s strelom točno v Ter Stegna, ko se je zdelo, da je lažje zadeti kot zgrešiti. Izidi 32. kroga španske Primere Division: Celta Vigo ‒ Barcelona 2:2 (0:1)

Smolov 50., Aspas 88.; Suarez 20., 67. Athletic Bilbao ‒ Real Mallorca 3:1 (2:0)

R. Garcia 16./11-m, Sancet 24., Villalibre 90.; Budimir 70./11-m Sevilla ‒ Real Valladolid 1:1 (0:1)

Ocampos 83./11-m; Kiko 25.