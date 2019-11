Granada zapravila priložnost, na vrhu z Barco in Realom zdaj 'La Real'

Po zdrsih vseh glavnih kandidatov za končno slavje v španskem prvenstvu je bil nedeljski večerni obračun med Granado in Real Sociedadom v 12. krogu Primere Division celo obračun za vrh lestvice. Priložnost so izkoristili Baski, ki so se z zmago v Andaluziji na vrhu lestvice izenačili z vodilno Barcelono in Realom iz Madrida (2:1).