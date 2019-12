Prestavljeni 'clasico' na Camp Nouu brez zmagovalca in brez golov

Zinedine Zidane je od prve minute na levem boku zaupal Ferlandu Mendyju , saj si Marcelo še ni opomogel po vnovični poškodbi mišice, na sredini igrišča pa ni bilo prostora za lanskega osvajalca zlate žoge Luka Modrića . Zidane, ki kot trener še ni izgubil nobenega "clasica", je za napadalca Garetha Bala in Karima Benzemaja postavil štiri veziste, tudi Isca , ki v tej sezoni ni dobil veliko priložnosti. Podobno kot Bale je precej časa preživel na stranskem tiru, a dobil priložnost na največji tekmi sezone. Navijače je pred začetnim žvižgom pozdravil ljubljenec občinstva in navijač Barcelone, svetovni prvak motociklističnega razreda motoGP Marc Marquez .

Po tem, ko sta ekipi Barcelone in Real Madrida prvič v zgodovini zadnje ure pred "el clasicom" preživeli v skupnem hotelu, so španski mediji zmotno poročali, da Ernesto Valverde v prvo postavo Barce ni uvrstil Ivana Rakitića . Ob uspešnem prihodu moštev s sodniki na stadion je hitro postalo jasno, da je informacija napačna in Rakitić se je znašel v prvi postavi "Blaugrane", medtem ko sta na klopi ostala Sergio Busquets in Arturo Vidal , Katalonec je bojda dobil vročino. Nelson Semedo in Jordi Alba , ki sta okrevala šele nedavno, sta se prav od prve minute znašla na zelenici, ob kateri so navijači z morda še glasnejšimi žvižgi kot v zadnjih letih pričakali prvo postavo Reala.

Pred tekmo se je v katalonski prestolnici zbralo več tisoč zagovornikov neodvisnosti Katalonije, ki so blokirali ceste v okolici stadiona Camp Nou. Špansko vlado pozivajo k pogovorom s katalonskimi oblastmi za rešitev katalonske krize. Na ulicah Barcelone je bilo okoli 3000 policistov, a o spopadih med protestniki in pripadniki policije niso poročali. Nevladna organizacija Demokratični cunami, ki organizira proteste, je namreč pozvala k mirnemu protestiranju, poročajo tuje tiskovne agencije. Policisti so bili tudi pred hotelom v bližini stadiona, v katerem so bili pred tekmo člani obeh moštev, trenerji in sodniki. Vsi so brez težav prispeli na stadion, protestniki pa so navijačem, ki naj bi jih prišlo okoli 100.000, delili transparente z napisom "Španija, sedi in se pogovarjaj". Tekma med španskima velikanoma bi morala v katalonski prestolnici potekati že 26. oktobra, a so jo preložili. Po sodbi nekdanjim katalonskim voditeljem, ki so jih zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije sredi oktobra obsodili na dolgoletne zaporne kazni, so namreč v Barceloni in celotni regiji izbruhnili množični protesti. Večkrat je na njih izbruhnilo tudi nasilje.

Pique rešil na črti, Lenglet in Rakitić brez kazni zrušila Varana

Barcelona je stisnila nasprotnike v prvih petih minutah, Real pa se je nato otresel pritiska in tudi sam uspel preseliti žogo na drugo stran igrišča. Tik pred iztekom prvih desetih minut igre je po akciji Isca do strela z roba kazenskega prostora prišel Benzema, a je bil na mestu brez večjih težav Marc-Andre ter Stegen. Dobro minuto kasneje so Katalonci protestirali ob akciji Albe, čigar predložek je v padcu blokiral Daniel Carvajalin se žoge dotaknil z roko, a vse skupaj ni bilo dovolj za najstrožjo kazen.

V 17. minuti pa velika priložnost Reala: Gerard Pique je s črte vrat izbil skupen poskus z glavo Benzemaja in Casemira, v 19. minuti pa se je Barca spet s skrajnimi močmi reševala in izbijala žogo pred Ter Stegen, nevarno je poskusil tudi Benzema. V eni od omenjenih akcij je Raphaël Varaneprejel močan udarec v stegensko mišico s strani rojaka Clementa Lengleta, nato pa je v 20. minuti še padel ob posredovanju Rakitića, a v obeh primerih se sodnik Jose Luis Gonzalez Gonzalezza strel z bele pike ni odločil.

Na črti reševal tudi Ramos

Ter Stegen je v 25. minuti z nogo prisebno izbil nevarno podajo pred vrata Benzemaja, Casemiro pa je domačega vratarja dodobra "pretegnil" s strelom od daleč, Nemec je žogo s skrajnimi močmi preusmeril v kot. Šele v 31. minuti je bila blizu zadetka tudi Barca, ko je po predložku Albe z levega boka pred osamljenim Sergijem Robertom žogo izbijal Thibaut Courtoisin zapustil vrata, proti njim pa je žogo poslal Lionel Messi, a je zadetek Argentincu na črti gola preprečil Sergio Ramos.

V 32. minuti je mimo vrat Barcelone švignil poskus Federica Valverdejain tudi nadaljevanje polčasa je pripadlo Realu, ki pa razen z občasnimi streli z razdalje gola Ter Stegna ni ogrozil. V 41. minuti bi kmalu zadela domača Barcelona, če ne bi Alba po podaji Messija prek zadnje vrste Reala preslabo zaključil z leve strani pred Courtoisom. Polčas se je končal še z dvema lepima priložnostma: Valverde je po izbijanju Lengleta vnovič lepo poskusil z roba kazenskega prostora, izkazal se je Ter Stegen, Barcelona pa je odgovorila s hitrim protinapadom, po katerem je po podaji na oddaljenejšo vratnico žogo sprejel Suarez in le za las pred vrati ni uspel zaposliti osamljenih Messija oziroma Frenkieja de Jonga.

Drugi polčas prekinile rumene žoge

V drugem polčasu, ki sta ga trenerja začela z nespremenjenima postavama, se dolgo ni zgodilo nič pretresljivega. Domači trener Valverde se je hitro odločil za menjavo, s klopi je dvignil Vidala, ki je sodeč po zadnjih informacijah iz medijev Iberskega polotoka povsem izgubil živce, ko je pred tekmo izvedel, da ga ne bo v prvi postavi. Še pred vstopom Čilenca je v 54. minuti nevarno z dobrih 20 metrov poskušal zadeti Federico Valverde, a je Urugvajčev preusmerjen strel poletel precej mimo gola, nato pa je Vidal le vstopil namesto Semeda. Takrat so obračun tudi prekinile številne rumene žoge, ki so v znak protesta zaradi že znanih političnih odločitev španskih oblasti poletele z glavne tribune, več navijačev je v zrak dvignilo tudi temu posvečene napise.

Po skoraj točno uri igre je na zelenici spet začelo "pokati": Griezmann je, tudi s pomočjo roke, uspel preigrati čuvaja v kazenskem prostoru in našel Messija, ki sam pred vrati ni uspel streljati pod prekrškom Ramosa. Akcija, ki bi bila v primeru zadetka najverjetneje razveljavljena s pomočjo VAR, se je nadaljevala in tudi Suarezu je Realova obramba preprečila strel v matni situaciji, Urugvajec pa je neuspešno zahteval še najstrožjo kazen. V 68. minuti je Real izvedel izvrsten protinapad, po katerem je Valverde z nekaj težavami zaradi posredovanja Vidala spravil žogo od Bala, čigar silovit strel pa je zatresel le zunanji del mreže dobro postavljenega Ter Stegna.

Balov gol razveljavili z VAR

Dvojna podaja in strel De Jonga po kombinaciji s Suarezom v 72. minuti ni storil nič več kot rahlo ogrel dlani Courtoisa. Realovci so že nekaj sekund kasneje proslavljali po lepi akciji in diagonali Casemira proti Mendyju, Francoz pa je pred vrati zaposlil osamljenega Bala za 1:0. Ter Stegen žogi ni uspel preprečiti prečkanja črte, po posredovanju sistema VAR pa so gol razveljavili. Takoj je sledila ena nevarnejših akcij Barce, po izmenjavi podaj med Messijem in Vidalom ter preigravanju in podaji slednjega do Suareza pa je sledil nenevaren strel prek vrat Courtoisa. Zidane je nato pred zadnjimi desetimi minutami rednega dela opravil dvojno menjavo: v igro sta prišla vezist Modrić in napadalec Rodrygo, ki sta zamenjala Isca in Valverdeja, oba vezista, kar je morda namigovalo na napad na vse tri točke.

Pri Barci se je za vstop pripravljal Ansu Fati, ki je v 83. minuti zamenjal Griezmanna, še prej pa sta v domačem kazenskem prostoru grdo trčila Lenglet in Bale in potrebovala daljšo zdravniško pomoč. Nekaj več kot 93 tisoč gledalcev se je pripravljalo na napet zaključek dvoboja vodilnih ekip tekočega prvenstva. Vroče je bilo predvsem pred Ter Stegnom, ki pa je ob odlašanju Carvajala, ki v prodoru oziroma dvojni podaji z Modrićem ni streljal, ob koncu 90. minute ni bil na preizkušnji. Sledil je petminutni sodniški dodatek igralnega časa, v katerem do pa ni bilo nikakršnih razburjenj.

