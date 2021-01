Bleda Barca po zaslugi De Jonga in Puiga nazaj na tretje mesto

Elcheju je glavni sodnik dovoljeval precej ostrih startov, ki so ostali nekaznovani, po dolgem času pa je golu domačih v 29. minuti zapretil Jordi Alba , ki je ustrelil s svojega boka, a zgrešil cilj. Pedri se je v obetavnem položaju za strel v 34. minuti odločil za preigravanje, nato pa zaposlil Sergia Busquetsa , čigar udarec po tleh pa je bil lahek plen za vratarja Edgarja Badio . Dve minuti kasneje je Pedri našel dovolj prostora za strel z roba kazenskega prostora, ki pa je zletel mimo leve vratnice domačega čuvaja mreže. Po precejšnjih mukah so gostje v 39. minuti le uspeli zadeti, ko je z leve strani pred vrata podal Martin Braithwaite , pred Antoinom Griezmannom pa je posredoval Diego Gonzalez in s tem zgolj "nastavil" najenostavnejši gol v karieri Frenkieju de Jongu , ki je žogo z golove črte pospravil v mrežo. Elche je bil že v naslednjem napadu zelo blizu izenačujočemu golu, a je po zdrsu Umtitija strel Josana z roba kazenskega prostora v dveh poskusih ukrotil Marc-Andre ter Stegen .

V slabem drugem polčasu še največ pokazal Trincao, Puig pritisnil piko na i

Alba je v eni prvih akcij drugega polčasa, v katerega sta ekipi krenili nespremenjeni, lepo podal v sredino z levega boka, a na žogo pred vrati ni uspel "skočiti" precej nepozorni Ousmane Dembele, tako da je končala v avtu. Elche je odgovoril v 51. minuti, potem ko je po slabem posredovanju gostujoče obrambe in lastnem individualnem vložku mimo vrat z roba kazenskega prostora meril Guti. Nekaj sekund prej so nogometaši Barce brez uspeha zahtevali najstrožjo kazen, ko je po akciji De Jonga žoga v roko zadela Gonzaleza, a se sodniki niso odzvali. Elche je bil blizu izenačenju v 55. minuti, ko je po napaki v zadnji vrsti Barce Ter Stegen iz oči v oči ustavil Rigonija, Dembele pa je takoj za tem na drugi strani z roba kazenskega prostora lepo pomeril, a spet ne dovolj dobro za Badio.

V zelo slabem drugem polčasu je do 67. minute vsaj malce golu Elcheja zapretil Pedri, čigar strel se je od branilca neugodno odbil pod prečko, a ni povzročal večjih težav vratarju. V 73. minuti so Katalonci po akciji Pedrija spet neuspešno zahtevali najstrožjo kazen, ko je španski vezist z neposredne bližine v roko zadel nasprotnika, ki se je vrgel v drseči start. Trener Barce Ronald Koemanse je na sopihanje svojih varovancev odzval šele minuto kasneje, ko je Dembeleja zamenjal Francisco Trincao. In prav Trincao, ki je od prestopa iz Brage že tolikokrat razočaral, je bil v 83. minuti še najbližje drugemu zadetku na tekmi, a je njegov zavit strel na oddaljenejši vratnici izvrstno pričakal vratar. Ta je portugalskega krilnega napadalca ustavil tudi v 86. minuti, ko je po akciji Pedrija in Griezmanna ter predložku srednjega Trincao poskušal z glavo. A na koncu je zablestel še mlajši rezervist, vezist Riqui Puig, ki se je z zmagovito enajstmetrovko izkazal že na polfinalni tekmi španskega superpokala. Tokrat je zaključil odlično akcijo De Jonga: Nizozemec je prodrl vse do črte golavta in nato idealno zaposlil 21-letnega Katalonca, ki je bil do tedaj na zelenici vsega dve minuti, in z neposredne bližine z glavo zatresel prazno mrežo. Za nogometaša, ki je član klubskega pogona od leta 2013, je bil to prvi gol na najvišji ravni.