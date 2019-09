Suarez in Firpo zadevala za prvo gostujočo zmago Barce v sezoni

V Getafeju, kjer se je tudi začela njegova kalvarija s poškodbami v dresu Barcelone, je francoski krilni napadalec Ousmane Dembelespet obsedel na tribuni, potem ko je začutil nove bolečine v mišici. Priložnost je proti ekipi, ki je bila najprijetnejše presenečenje minule sezone in bila do zadnjega v igri celo za preboj v skupinski del Lige prvakov, tako dobil talentirani Carles Perez, ki je dan pred gostovanjem v južnem predmestju Madrida podaljšal pogodbo s katalonskim velikanom. Ta se je moral vnovič znajti brez kapetana Lionela Messija, čigar povratek v pogon je v prejšnjem krogu proti Villarrealu trajal vsega en polčas.

V prvem delu tekme na stadionu Coliseum Alfonso Perez so navijači videli zelo dinamično srečanje, na katerem se je prva priložnost ponudila ravno Perezu. Ta je ukradel žogo nepozornemu Allanu Nyomuin Davida Sorioprisilil v prisebno posredovanje. Modri so nemudoma odgovorili prek Angela Rodrigueza, čigar poskus pa je pred Marcom-Andrejem ter Stegnom spremenil smer. Deset minut kasneje, v 21. minuti, je Ter Stegen prvič na tekmi odlično posredoval, ko je predenj sam prišel Angel, a ga je Nemec s hitrim "izletom" iz vrat uspel ustaviti.

Ter Stegen reševal, nato še podal za gol

Vso tekmo zelo nevarni Luis Suarezje imel prvo veliko priložnost v 22. minuti, ko je po izvrstni akciji Frenkieja De Jonga oziroma Antoina Griezmannapo podaji slednjega prišel do strela znotraj 16-metrskega prostora, a ni zadel cilja. Pet minut kasneje je bil spet nevaren Getafe, novinec v vrstah Barce Junior Firpo, ki se v tej sezoni zaenkrat ni najbolj izkazal, pa je pred svojimi vrati dobro ustavil Jaimeja Mato v zadnjem hipu. Tik pred polčasom je Barcelona le uspela povesti: Suarez je po fantastični dolgi podaji Ter Stegna ušel branilcem in elegantno "lobal" Sorio za 1:0.

Še pred polčasom bi lahko bilo na semaforju že 2:0, toda po še eni dolgi žogi in asistenci Pereza je Suarez s strelom "na prvo" meril le za las nenatančno. Pet minut po začetku drugega polčasa so Katalonci prednost res uspeli podvojiti: po strelu Pereza je Soria žogo odbil, Firpo pa je v mrežo pospravil odbitek in zelo čustveno proslavil prvi zadetek za novi klub. Suarez je bil po dobri uri igre spet blizu drugemu zadetku na tekmi, spet se je vse skupaj začelo z dolgo podajo proti Urugvajcu, ki se je dobro znašel, a je njegov poskus ustavil Soria, pred drugim strelom pa je Suareza ustavila sodniška piščalka, saj si je žogo pomagal ustaviti z roko.

Barcelona je imela najbolj zrelo priložnost za 3:0 v 75. minuti, ko je Arthur Meloizven kazenskega prostora lepo pomeril proti vratom že premaganega Sorie, a ni bil dovolj natančen. V 82. minuti je moral zaradi drugega rumenega kartona iz igre branilec Barcelone Clement Lenglet, ki je z nerazumljivim štartom daleč od svojih vrat ustavljal Jorgeja Molino ter bo tako izpustil pomemben obračun s svojim nekdanjim klubom Sevillo. Reči bi se lahko za Katalonce v zadnjih napadih močno zapletle, če bi v 85. minuti izjemno priložnost izkoristil Angel, ki je povsem osamljen pred vrati z glavo meril prek gola Ter Stegna.

Izidi 7. kroga Primere Division:

Getafe ‒ Barcelona 0:2 (0:1)

Suarez 42., Firpo 49.

RK: Lenglet 82./Barcelona

Villarreal ‒ Real Betis 5:1 (1:0)

Ekambi 39., 76., Cazorla 68./11-m, Moreno 90., Chukwueze 90.; Emerson 48.

Athletic Bilbao ‒ Valencia 0:1 (0:1)

Čerišev 27.