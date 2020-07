Atletico z novo 'ničlo' Oblaka in 'dvojčkom' Morate prek Mallorce

V uvodnih desetih minutah večjih priložnosti ni bilo, Atleticovi obrambi pa je nekajkrat zapretil zgolj Realov japonski biser in nekdanji član Barcelone Takefusa Kubo , ki je zaposlil Alejandra Poza , ta pa je na prvo vratnico poslal oster predložek, ki mu je bil slovenski reprezentant v vratih Atletica Jan Oblak zanesljivo kos. Kubo je v 11. minuti še enkrat tudi sam preizkusil Oblaka, njegov strel po sredini gola pa spet ni povzročal pretiranih težav vratarju domačih. Razen nekaj prodorov Marcosa Llorenteja , po enem takšnih je Carrasco v 14. minuti meril v blok, Atletico ni pretil, vse pa se je spremenilo že minuto kasneje: po akciji Nigueza in Sancheza je slednji podal do Morate, ki mu v težkem položaju ni uspelo nevarneje streljati, žoga pa je prišla do Llorenteja, čigar strel proti izpraznjenim vratom je uspelo blokirati branilcema balearskega prvoligaša. V 17. minuti je bil po podaji s peto Morate spet nevaren Carrasco, čigar strel pa je poletel prek vrat Manola Reine .

Po uspešnem gostovanju v Barceloni, kjer je Atletico z dvema enajstmetrovkama Saula Nigueza uspel remizirati z branilko naslova Barcelono (2:2), je trener Diego Simeone spet malce osvežil ekipo pred domačim obračunom z Real Mallorco. To je bil sicer čustven dan za navijače madridskih rdeče-belih, potem ko so na zemljišču starega stadiona Vicente Calderon zrušili še del zadnje tribune, ki je od zaprtja legendarnega objekta stala ob reki Manzanares. Na bleščeče novi Wandi Metropolitano je Simeone tokrat od prve minute računal na Kierana Trippierja, Joaa Felixa in Alvara Morato, medtem ko sta kazen zaradi rumenih kartonov odslužila kapetan Koke in Stefan Savić . V prvi postavi je ostal tudi Yannick Ferreira Carrasco , ki se je tako izkazal na Camp Nouu, medtem ko je na levem boku "operiral" komaj 19-letni Manu Sanchez , ki je tekmo Primere začel šele tretjič v karieri.

Do konca polčasa že 'dvojček' Morate

V 21. minuti so Babo Rahmanacentimetri delili od strela z glavo, ki bi ga Oblak težko ustavil, nato pa je Atletico odgovoril prek Kokeja, ki je streljal preslabo, še večjo priložnost pa je zapravil Felix v enem naslednjih napadov, ko je po izmenjavi podaj s Carrascom ostal povsem sam, a grdo zgrešil. V 26. minuti pa je v kazenskem prostoru ob Aleksandru Sedlarjupadel Morata in izsilil najstrožjo kazen. Reina mu je poskus obranil, Morati pa ob hitrih branilcih ni uspelo v mrežo pospraviti odbitka. "Rešil" ga je sodnik, ki je podobno kot pred nekaj dnevi v Barceloni nogometašem Atletica ponudil novo priložnost za strel z bele pike (tokrat zaradi nogometašev, ki so pred strelom stekli v kazenski prostor), ponovljeni poskus pa je v zadetek spremenil kar Morata sam, ki v drugo ni grešil z močnim in visokim strelom proslavil jubilejni deseti ligaški gol v sezoni.

Tik pred premorom za osvežitev je imel Felix v 31. minuti lepo priložnost za povišanje vodstva, a je meril previsoko, takoj po nadaljevanju dogajanja v 34. minuti pa ga je v ugodni situaciji v zadnjem hipu blokiral Fran Gamez. Globoko v sodnikovem podaljšku prvega polčasa pa so rdeče-beli vnovič proslavljali, spet po zaslugi Morate, ki mu je po ukradeni žogi Kokeja za enostaven drugi gol na tekmi po prodoru vse do črte golavta podal Llorente. Precej nerazpoloženi Felix je v enem prvih napadov drugega polčasa zapravil novo lepo priložnost za boljši predložek, potem ko je v protinapad krenil skupaj s poletnim Carrascom. V 50. minuti je sledil odgovor Mallorce prek Aleksandra Trajkovskega, čigar strel pa je prisebno blokiral Jose Maria Gimenez. Veliko več bi lahko s podajo Poza v 52. minuti storil Juan Camilo Hernandez, ki je žogo po tleh poslal precej mimo vrat vnovič nezaposlenega Oblaka.

Med strelci tudi Koke

V 55. minuti je Simeone z dvojno menjavo končal večer Felixa in Carrasca, ki sta ju zamenjala Vitolo in Angel Correa, medtem ko sta dve minuti kasneje z gostujoče klopi prišla Lago Junior in Salvador Sevilla, ki je po prvi medsebojni tekmi v sezoni dobil novo priložnost za merjenje moči z Morato. Ta je bil na Majorki z dvema rumenima kartonoma v nekaj minutah izključen, zapletel pa se je tudi v vroč besedni obračun s prekaljenim "Salvo". Mallorca, ki je v prejšnjem krogu tako navdušila z zmago nad sosedo na lestvici Celto iz Viga (5:1), v lovu za sinje modrimi in 17. mestom nujno potrebuje vsako točko, sicer se bo morala vnovič preseliti v nižji rang tekmovanja. A Oblaka, ki je v 59. minuti pravočasno stekel na podajo Hernandeza do Seville, do konca tekme niso uspeli ogroziti. Po tem, ko so kamere pokazale jezno reakcijo zamenjanega Felixa na klopi (udaril je po nič hudega sluteči žogi), je Simeone iz igre potegnil še dvakratnega strelca Morato in mladega Sancheza, na zelenico pa sta pritekla Diego Costa in Renan Lodi.

Sevilla je v 64. minuti z optimističnim strelom s precejšnje razdalje meril prek vrat Oblaka, dve minuti kasneje pa je Trippier brez uspeha zahteval najstrožjo kazen, potem ko je njegov prodor v kazenskem prostoru ustavil Antonio Raillo. Correa se je v enem naslednjih napadov lepo obrnil po podaji angleškega branilca, a z diagonalnim strelom zgrešil cilj. Veliko bližje cilju je bil v 73. minuti Lodi, ki je s spektakularnim strelom zadel prečko in le za nekaj centimetrov ostal brez drugega gola v španskem prvenstvu v karieri. Nemudoma po zadnjem premoru za osvežitev pa se je mreža Mallorce vendarle zatresla še tretjič, ko se je po visoki podaji za hrbet obrambi boril Correa in se je žoga idealno namestila za strel Kokeju, kapetan pa je tudi s pomočjo enega od gostov premagal Reino. Mallorca, ki bi si glede na prikazano verjetno zaslužila doseči vsaj kakšen gol, vratom Oblaka do konca dvoboja ni več resneje zapretila in ostala pri petih točkah zaostanka za 17. Celto, ki kot zadnja drži vozovnico za naslednjo prvoligaško sezono. Atletico je na tretjem mestu četrti Sevilli pobegnil za pet točk, a ima tekmo več od Andaluzijcev, daleč pa ni niti Villarreal (-8).