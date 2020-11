Messi vstopil s klopi in ponesel Barcelono do visoke zmage

Griezmannov festival zgrešenih priložnosti Mimo vrat je v 11. minuti z roba kazenskega prostora pomeril tudi Griezmann, Betis pa je v 17. minuti zapravil priložnost prek Alex Morena , ki bi lahko po akciji Cristiana Tella storil veliko več, a se odločil za strel s težkega položaja, ki je zgrešil cilj. Ter Stegen je v 21. minuti dobro posredoval še po enem poskusu Tella, v naslednjem napadu pa so Katalonci povedli, ko si je Dembele po diagonalni podaji z lepim preigravanjem pripravil strel z levico in z natančnim strelom premagal Brava. Hitro bi lahko Barca vodstvo tudi podvojila, a je po fantastični akciji Fatija in Pedrija , ki je s peto podal proti Griezmannu, Francoz spet povsem odpovedal pred golom in zgolj oplazil vratnico.

Betis je odgovoril z eno številnih nevarnih akcij po svojem levem boku, predložek pred vrata pa je srečno in spretno mimo svojega gola poslal Sergio Busquets . Sledil je kot in izvrstno posredovanje Marc-Andre ter Stegna , ki je pred dnevi blestel že ob povratku v postavo proti kijevskemu Dinamu v Ligi prvakov, Nemec pa je tokrat ustavil poskus Williama Carvalha z glavo. Prvih deset minut se še ni izteklo, ko je spet zapretila Barca, Fati pa je po samostojnem prodoru iz "mrtvega" kota močno nastreljal dobro postavljenega Brava.

Kljub informacijam, da je Ronald Koeman tekmo proti Real Betisu brez Lionela Messija začel zaradi manjših težav z gležnjem, je poteza nizozemskega stratega Barcelone vseeno močno odmevala. Brez Argentinca v postavi so Katalonci proti Betisu sicer tekmo začeli odlično in Antoine Griezmann je imel že v peti minuti prvo od res številnih priložnosti za zadetek, ko ga je po napaki zadnje vrste Sevillčanov zaposlil Anssumane Fati , Francoz pa je z ugodnega položaja neoviran zgrešil s strelom mimo bolj oddaljene vratnice. Še v isti minuti je bil blizu zadetku tudi Fati, ki je prodrl proti robu kazenskega prostora in za las udaril mimo nasprotne vratnice nekdanjega vratarja Barcelone Claudia Brava .

Za nameček mu je v 33. minuti nekdanji klubski soigralec Bravo ubranil še 11-metrovko, ki jo je z grdim prekrškom nad Fatijem zakrivil Aissa Mandi. Bravo ni imel večjih težav z bledim strelom razglašenega Griezmanna, kazen za zapravljene priložnosti pa so domači plačali v sodnikovem podaljšku prvega polčasa. Tello je po podobni akciji v 39. minuti s strelom "na prvo" meril prek vrat, v 47. minuti pa je Antonio Sanabriapo vnovičnem preboju desnega boka domače obrambe ob neodločnih branilcih pospravil žogo za hrbet Ter Stegna.

Za drugi polčas je Koeman na tribuni pustil Fatija in "aktiviral" Messija, ki je bil v 49. minuti nemudoma udeležen pri zadetku za 2:1. Po podaji do Jordija Albena bok je Katalonec poskušal vrniti žogo Argentincu pred vrata, ta pa jo je elegantno prepustil osamljenemu Griezmannu, ki tako lepe priložnosti vendarle ni zapravil. Varovanci nekdanjega trenerja Villarreala, Malage in Manchester Cityja Manuela Pellegrinija so spet dobro odgovorili, a je Ter Stegen mirno ustavil vse njihove nevarnejše poskuse, v 55. minuti denimo strel Sanabrie z desne strani. Tekma se je dokončno prelomila v 58. minuti, ko je Dembeleju gotov zadetek z roko na črti vrat preprečil Mandi, po dolgem pregledu VAR-posnetkov pa je bil branilec Betisa izključen. Messi z bele pike ni grešil in mojstrsko zadel pod prečko nemočnega Brava.

Po tem, ko je rezervist Francisco Trincaogrdo zgrešil po podaji Sergia Busquetsav 70. minuti, dve minuti kasneje pa je mimo vrat po akciji Messija in Griezmanna meril Pedri, se je Betis spet vrnil v igro po zaslugi lastnega rezervista. Loren Moronje po prodoru Morena v 73. minuti ostal sam pred vrati in zlahka znižal na 3:2. A razmišljanje o vsaj točki gostov je v kali zatrl Messi, ki je v 82. minuti izkoristil mojstrsko podajo Roberta s peto in pred Bravom spet silovito zadel pod prečko ter se razveselil šele svojega prvega gola iz igre v sezoni. V 84. minuti se je Messi po novi podaji Roberta sprehodil v gol, a je bil zadetek razveljavljen zaradi očitnega položaja katalonskega branilca, Messija pa je v 88. minuti pred hat-trickom ustavil še Bravo, ki je dobil obračun iz oči v oči z nekdanjim soigralcem. Nič ni mogel storiti v zadnji akciji rednega dela, ko je eden najboljših posameznikov tekme Roberto s podajo po tleh na drugi vratnici našel osamljenega Pedrija, ki je zadel za končnih 5:2. Moron je v sodnikovem podaljšku imel priložnost za svoj drugi zadetek, a ga je s prisebnim posredovanjem tokrat ustavil Ter Stegen.

Izidi 9. kroga Primere Division:

Barcelona ‒ Real Betis 5:2 (1:1)

Dembele 22., Griezmann 49., Messi 62./11-m, 82., Pedri 90.; Sanabria 45., Moron 73.

RK: Mandi 61./Betis

Antoine Griezmann (Barcelona) je v 33. minuti zapravil enajstmetrovko.

Huesca ‒ Eibar 1:1

Elche ‒ Celta Vigo 1:1