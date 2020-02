Beli robčki za predsednika, ovacije za Messija: štirje goli za zmago Barce

Barcelono in Real Madrid boste lahko v prihajajočem tednu spremljali v prenosih na Kanalu A in VOYO. Barcelono v torek, 25. februarja (ob 20.40), čaka gostovanje pri Napoliju, medtem ko bo Real dan kasneje, 26. februarja, ob isti uri gostil Manchester City.

Tako imenovana "panolada" je v španski (in katalonski) nogometni folklori izraz največjega možnega nestrinjanja z vodstvom kluba, ki pa ga je, vsaj za nekaj časa, spet rešila odlična predstava nogometašev članskega moštva na zelenici. Josep Maria Bartomeu, ki gre v zadnjih tednih iz afere v afero, je lahko že v prvih 40 minutah videl kar tri gole kapetana kluba Lionela Messija, medtem ko je poslušal vzklike: "Bartomeu ‒odstop!" Messi sicer ni zadel vse od prve tekme pod novim trenerjem Quiquejem Setienom(19. januarja proti Granadi, 1:0), tokrat pa je bil usoden za baskovski klub, ki je že tradicionalno njegova "dobra stranka". Setien je pred gostovanjem v Neaplju na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov, Barco sicer naslednji teden čaka tudi "el clasico" z Realom v Madridu, obračun z Eibarjem začel s štirimi vezisti, v napadu pa je Messiju družbo delal Antoine Griezmann. Prvi so zapretili gostje, potem ko se je tekma začela z večminutno zamudo zaradi težav glavnega sodnika, ki ni mogel vzpostaviti povezave z VAR-sobo.

V prvih petih minutah je moral enkrat dobro posredovati Marc-Andre ter Stegen, sodniki pa so gol Sergiju Enrichuupravičeno razveljavili zaradi prepovedanega položaja. V uvodnih 15 minutah je bilo po mahanju z robčki še naprej slišati številne žvižge, ki pa so potihnili po izjemnem vodilnem zadetku Messija: potem ko ga je zaposlil Ivan Rakitić, je Messiju, obkroženemu s številnimi tekmeci, po preigravanju med nogama nesrečnega Anaitza Arbilleuspelo priti vse do vratarja Marka Dmitrovićain ga matirati s strelom proti oddaljenejši vratnici za prvi gol po kar 389 minutah posta. Srbski vratar je nato v 20. minuti izvrstno posredoval v "situaciji ena na ena" z Griezmannom, nato pa ustavil še poskusa Artura Vidala. Barca sicer ni blestela, a tudi Eibar do zrelejših priložnosti ni prihajal (razen morda strela Gonzala Escalanteja z roba kazenskega prostora), v 37. minuti pa je bil spet natančen Messi. Žogo mu je nastavil Vidal, kapetan Barce pa je spet kot blisk švignil v kazenski prostor in Dmitrovića spet ukanil ob njegovi levi vratnici.

Prve minute za Braithwaita

Vidal je zapravil lepo priložnost s slabim strelom, ki bi lahko prinesel vodstvo Kataloncem s 3:0 še pred polčasom, te napake pa ni ponovil Messi, ki je sicer v 40. minuti želel "podariti" gol Griezmannu, ki pa mu po napaki Eibarjevih branilcev ni uspelo zaustaviti žoge, ta pa je po zaslugi enega od gostov nato prišla do Argentinca, ki je mirno zaokrožil svoj hat-trick. Do konca polčasa bi se lahko izid povišal tudi do 4:0, a je Griezmann pred Dmitrovićem zapravil novo sijajno priložnost, "odpadka" pa ni izkoristil niti Sergio Busquets. V drugem polčasu smo še naprej spremljali enosmeren promet in Messi bi v eni prvih akcij kmalu pripravil gol tudi Nelsonu Semedu, ki pa se z Griezmannom ni najbolje znašel in meril mimo oddaljenejše vratnice. Priložnost je imel kasneje tudi Vidal, čigar strel pa spet ni bil dovolj dober, medtem ko je bil za Eibar po napaki Juniorja Firpojačastnemu golu spet blizu Escalante, a tudi sam ni meril natančno.

Po zapravljeni priložnosti Rakitića v 50. minuti, Hrvata je osamljenega na oddaljenejši vratnici ustavil Dmitrović, je Setien na ogrevanje poslal Frenkieja de Jonga, ki je v 59. minuti vstopil namesto Busquetsa, medtem ko se je Ter Stegen izkazal z obrambo prostega strela Joseja Angela Valdesa ‒Coteja. Ni dosti manjkalo, da bi Baski imeli na voljo enajstmetrovko, a je Gerard Pique pred prostim strelom Coteja storil prekršek nekaj centimetrov zunaj kazenskega prostora, VAR pa je kasneje razveljavil tudi gol Enrichu, ki je z nevarno dvignjeno nogo zatresel mrežo Barce tik pred Piquejevim obrazom. Izkušeni branilec je še pred začetkom zadnjih 20 minut zapustil igro, zamenjal ga je Samuel Umtiti, Eibar pa je bil skorajda iz napada v napad nevaren za katalonska vrata, a nikakor ni našel poti mimo razpoloženega Ter Stegna. V 72. minuti je priložnost dočakal tudi Barcin novinec, danski napadalec Martin Braithwaite. Ta je po še enem razveljavljanjem golu, tokrat je bil "žrtev" Vidal, lepo preigraval v kazenskem prostoru in podal skozi sredino do Messija, ki je obšel Dmitrovića za svoj četrti gol na tekmi (in 20. gol na 11. tekmi z Eibarjem v Primeri). Nato je Danec sodeloval še pri zadnjem, petem golu, ki ga je po njegovem strelu (spet je bil v akciji udeležen tudi Messi) dosegel Arthur Melo.

Izidi 25. kroga Primere Division:

Barcelona ‒ Eibar 5:0 (3:0)

Messi 14., 37., 40., 88., Melo 89.

Celta Vigo ‒ Leganes 1:0

Real Betis ‒ Real Mallorca 3:3