Barcelona se je na Camp Nou vrnila z zmago in brez blišča

Leganes je v obračun, ki se je začel z minuto molka, krenil na zadnjem mestu na lestvici, a se to niti malo ni poznalo. Po uvodni prevladi Barcelone brez pravih priložnosti so Madridčani udarili prek protinapada, Javi Eraso je bil skorajda sam pred Marc-Andre ter Stegnom, se dolgo odločal, nato pa le oddal žogo, ki je nato po zaslugi Mese prišla do osamljenega Guerrera, ki je premagal nemškega vratarja, ne pa tudi Lengleta, ki je na črti vrat rešil svoj klub. Guerrero je že v enem naslednjih napadov iz težkega položaja zatresel celo vratnico, razen strela z glavo v 29. minuti Antoina Griezmanna , ki je bil večji del tekme spet povsem neviden, pa Katalonci zrelejše priložnosti niso imeli.

Zaradi izrednega prestopa napadalca Martina Braithwaita , ki ga je vodstvo tekmovanja Barceloni dovolilo ob hudi poškodbi Francoza Ousmana Dembeleja , je Leganes tokrat na Camp Nou prispel še malce bolj motiviran kot sicer. Madridčani Kataloncem zamerijo, da so jim v boju za obstanek odvzeli enega najboljših nogometašev, karizmatični mehiški trener Javier Aguirre pa je pred sredino tekmo celo pogumno napovedal, da ga na legendarnem stadionu zanima zgolj zmaga. Njegov kolega Quique Setien je od prve minute "aktiviral" bisera klubske šole Anssumaneja Fatija , ki je zamenjal ravno Braithwaita, potem ko je Danec na Majorki zabil svoj prvenec za Barco, kaznovanega Jordija Albo pa je na levem boku obrambe nadomestil Junior Firpo . V primerjavi s prvo tekmo po "koronapremoru" na Balearih so od prve minute začeli tudi Clement Lenglet (po odsluženem suspenzu), Ivan Rakitić in Arthur Melo .

Pogled na prazen stadion Camp Nou, ki so ga v TV-prenosu "polepšali" virtualni navijači in posneto navijanje.

Prvi strel v okvir vrat Leganesa = prvi gol

Tako je bilo vse do zadnjih napadov polčasa in 42. minute, ko je Fati sprejel žogo v kazenskem prostoru in si namestil strel, ki je končal ob vratnici in mreži nemočnega Ivana Cuellarja. Do konca polčasa je z glavo neprepričljivo poskusil še Messi, izid pa se ni spremenil. V drugem polčasu smo dolgo časa čakali na pravo priložnost, Gerard Pique pa je za dlje časa obležal, potem ko je imelo njegovo koleno bližnje srečanje s spodnjim delom nogometnega čevlja rezervista Rogerja Assaleja. Setien je opravil tudi dvojno menjavo, v igro sta vstopila povratnik po poškodbi, ki je že dobil nekaj minut tudi v prejšnjem krogu, Luis Suarez, in bočni branilec Nelson Semedo, ki sta zamenjala strelca Fatija ter Sergija Roberta. Kmalu po novi menjavi, Sergia Busquetsaje na zelenici nasledil Arturo Vidal, so Barceloni sodniki po ogledu VAR-posnetkov ob izteku 64. minute razveljavili lep zadetek: po podaji v globino Messija je Semedo pred vrati našel Griezmanna, ta pa se je izkazal z zaključkom, a je zaradi nekaj centimetrov prehitrega Portugalca proslavljal zaman.

Nato je reči v svoje roke vzel Messi, ki si je izmenjal dvojno podajo in nanizal nekaj tekmecev, nato pa padel in Barci priigral najstrožjo kazen. Protesti gostov in dolgi pogovori med VAR-sobo in glavnim sodnikom Juanom Martinezom Munuero odločitve niso spremenili, argentinski kapetan pa je Cuellarja v 70. minuti poslal v napačno stran z natančnim strelom ob vratarjevo levo vratnico. Oba trenerja sta nato opravila dvojni zamenjavi, priložnost je pri Barci dobil tudi mladi vezist Riqui Puig, namesto šepajočega Piqueja pa je vstopil Samuel Umtiti.

Leganesu je do zadnjega premora za osvežitev uspelo nekaj obetavnih akcij, a zaključki nogometašev v sinje modrih dresih so se kot po pravilu ustavljali v katalonskem bloku in Ter Stegna niso ogrozili. Ko so gostje domačo obrambo le izigrali, kot denimo v 82. minuti Guido Carrillo, in je bil Ter Stegen že premagan, pa njihovi streli spet niso bili dovolj natančni. Umtiti je po nekaj minutah dobil rumeni karton in bo manjkal za gostovanje v naslednjem krogu pri Sevilli, tako da bodo pri Barceloni, ki ji srednjih branilcev kronično primanjkuje, upali, da se Pique ni resneje poškodoval. V 88. minuti je imel sijajno priložnost za potrditev izdatnejše zmage Puig, ki je po akciji Messija in podaji Vidala prišel sam pred Cuellarja, a ga je izkušeni vratar "prebral", žoga pa je po odboju od enega izmed branilcev končala v kotu. Po izvajanju slednjega je 20-letni Puig nevarno poskusil še z roba kazenskega prostora, spet pa je bil na mestu Cuellar. Tako kot Ter Stegen, ki je bolj "za fotoreporterje" kot "zares" ubranil poskus s prostega strela Kevinu Rodriguesu v 90. minuti. V kar šestminutnem sodnikovem podaljšku (posledica težav Piqueja in odmora za osvežitev) je bil edini vrhunec izključitev Aguirreja, ki je očitno nekaj zabrusil glavnemu sodniku, saj ga je ta brez razmišljanja poslal pod prho z rdečim kartonom.

Izidi 29. kroga španske Primere Division:

Barcelona ‒ Leganes 2:0 (1:0)

Fati 42., Messi 70./11-m

Getafe ‒ Espanyol 0:0

RK: Bernardo 16./Espanyol

Villarreal ‒ Real Mallorca 1:0 (1:0)

Bacca 16.

Real Betis ‒ Granada 2:2 (0:1)

Canales 85./11-m, Tello 88.; Fernandez 29., Soldado 90.

Levante ‒Sevilla 1:1 (0:0)

Carlos 87./avt.; De Jong 46.

Lestvica: 1. Barcelona 65 točk, 2. Real Madrid (-1) 60, 3. Sevilla 51, 4. Real Sociedad 47 (-1), 5. Getafe 47, 6. Atletico Madrid 46 (-1), 7. Villarreal 44, 8. Valencia 43 (-1), 9. Granada 42, ... 12. Levante 35 , 13. Betis 34, ... 17. Celta 26 (-1), 18. Mallorca 25, 19. Espanyol 24, 20. Leganes 23.