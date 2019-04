Drugi zdrs Zidanovega Reala pri starem znancu Leganesu

Če so navijači Real Madrida potrebovali nov dokaz, da Gareth Balepoleti najverjetneje zapušča stadion Santiaga Bernabeua, so ga dobili v obliki prve postave "belega baleta" za tekmo na stadionu Butarque. Zinedine Zidaneproti Leganesu od prve minute namreč ni računal na valižanskega zvezdnika. Zidane je od začetnega sodnikovega žvižga v vezni vrsti ponudil novo priložnost mlademu Urugvajcu Federicu Valverdeju, med tistimi, ki so želeli prepričati svojega novega (starega) trenerja, pa so bili tudi Isco, Marcelo, Nacho Fernandezin Marco Asensio.

TEKMA

Asensio je bil tisti, ki je bil najdejavnejši ob začetku tekme, v osmi minuti ga je našel Isco, Balearčan pa je po lepem zaustavljanju žoge pomeril preveč po sredini vrat Ivana Cuellarja. Na odgovor domačih ni bilo potrebno čakati dolgo: v 15. minuti je Martin Braithwaite sprejel žogo, ki mu jo je z glavo spustil branilec Dimitris Siovas, na prvi vratnici pa je osamljeni danski napadalec grdo zgrešil. Tekma je bila sredi polčasa nato za nekaj časa prekinjena, domači branilec Allan Nyom pa je imel veliko sreče, da sodniki niso opazili, kako je grdo pohodil Casemira. Brazilec je lahko nadaljeval s tekmo in v 27. minuti od blizu videl ostre proteste Braithwaita, ki se je v kazenskem prostoru boril za žogo z Danielom Carvajalom, nato pa padel, a preveč teatralno za glavnega delivca pravice.

Tik pred polčasom vodstvo Leganesa

Povprečen prvi polčas z Realove strani je v 41. minuti z udarcem prek vrat s prostega strela nadaljeval Isco, razen strela Raphaëla Varanaznotraj kazenskega prostora, ki mu je bil kos Cuellar (sodniki akcijo že prej ustavili), si Real ni pripravil ničesar več, nato pa je prav v zadnji akciji Leganes povedel: žoga je po podaji Braithwaita v kazenskem prostoru prišla do Jonathana Silve, ki je z izvrstnim strelom matiral Keylorja Navasa.

Ekipi sta drugi polčas začeli nespremenjeni, se pa je spremenil Realov pristop, saj so Zidanovi varovanci hitro izenačili: Luka Modrićje v 51. minuti zaposlil Karima Benzemaja, ki je po Cuellarjevi obrambi prvega strela v mrežo pospravil odbitek in se tako podpisal pod že peti zaporedni gol svoje ekipe. Prevlada Reala se je le še stopnjevala, a se v kakšnih konkretnejših priložnostih ni izrazila. V 63. minuti je v skoku poskušal zadeti Silva, obležal je Carvajal, Navas pa je ob sodniški piščalki, ki je ostala tiho, zadržal žogo. Takrat je pritisk gostov že povsem zvodenel, Zidane pa je po dolgem čakanju in ogrevanju Lucasa Vazquezater Bala v igro namesto Isca raje poslal Španca.

Bale je namesto Asensia le vstopil v igro ob začetku zadnjih desetih minut rednega dela, a ni imel občutnejšega vpliva na igro. Leganes je celo uspel zadeti, potem ko je na globinsko žogo stekel Youssef En-Nesyri in hladnokrvno matiral Navasa, a so sodniki po ogledu posnetkov VAR pravilno odločili, da je bil napadalec domačih prehiter. Na drugi strani se je pri ohranjanju remija izkazal Cuellar, ki je po akciji Benzemaja in podaji s peto Francoza do Marcela ustavil poskus brazilskega bočnega branilca.

Izidi 32. kroga Primere Division:

Leganes ‒ Real Madrid 1:1 (1:0)

Silva 45.; Benzema 51.

Valencia ‒ Levante 3:1 (1:0)

Mina 2., 63., Guedes 57.; Soler 56./ag.

Real Valladolid ‒ Getafe 2:2 (1:1)

Guardiola 30., Ünal 69./11-m; Arambarri 14., Molina 90./11-m

RK: Oliveira 63./Getafe

Sevilla ‒ Real Betis 3:2 (1:0)

El Haddadi 26., Sarabia 59., Vazquez 64.; Lo Celso 55., Tello 82.

Atletico Madrid ‒ Celta Vigo 2:0 (1:0)

Griezmann 42., Morata 74.

Jan Oblak (Atletico) je igral vso tekmo.

Huesca ‒ Barcelona 0:0

Girona ‒ Villarreal 0:1

Real Sociedad ‒ Eibar 1:1

Athletic Bilbao ‒ Rayo Vallecano 3:2

Espanyol ‒ Deportivo Alaves 2:1

