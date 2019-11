Rim, Liverpool in zdaj Valencia: Barca razpadla v sedmih minutah

Francoski napadalec Antoine Griezmann, ki je v zadnjem času pogosteje kot v prvi postavi tekme začenjal na klopi, se je za vedno neugodno gostovanje pri Levanteju vrnil v udarno enajsterico trenerja Barcelone Ernesta Valverdeja. Ta je poskusil "žabce" napasti z (na papirju) udarnim napadalnim triom, ki ga sestavljata še kapetan in prvi strelec v zgodovini kluba Lionel Messiter Luis Suarez, s katerim pa se svetovni prvak s Francijo na minulem svetovnem prvenstvu še ni najbolje ujel. Tokrat je v prvem polčasu pokazal nekaj več, prvi je sicer vratom domačih na stadionu Ciutat de Valencia zapretil Suarez, čigar strel pa pred iztekom prvih desetih minut igre ni resneje ogrozil vratarja Aitorja Fernandeza. V 17. minuti je Levante odgovoril prek Joseja Campane, ki sta ga znotraj 16-metrskega prostora družno ustavila Griezmann in njegov rojak Clement Lenglet.

TEKMA

To so bile najboljše minute domačinov v prvem polčasu, z razdalje je poskusil še Borja Mayoral, ob številnih predložkih pa se je dobro znašel gostujoči vratar Marc-Andre ter Stegen. V 21. minuti je sledil odgovor Barce prek Griezmanna, ki ga je našel v soboto zelo podjetni Nelson Semedo, strel Francoza s težkega položaja pa ni zadel cilja. V enem naslednjih napadov je Griezmann spet prišel do žoge znotraj kazenskega prostora, a so ga domači branilci še uspeli ustaviti, veliko bolj nevarno je bilo v 31. minuti, ko je nekdanji član Real Sociedada in Atletico Madrida po izvrstni podaji Messija meril proti oddaljenejši vratnici, kjer pa ga je namesto mreže pričakala iztegnjena noga vratarja Fernandeza.

'Šov' v režiji domačih

V 37. minuti so Katalonci vseeno prišli do zasluženega vodstva: Jorge Miramonje podrl prodirajočega Semeda in zakrivil najstrožjo kazen, nekaj polemik pa je bilo glede začetka akcije, saj naj bi bil takrat v prepovedanem položaju Griezmann. Sodniki v VAR-sobi so prižgali zeleno luč in Messi je z izvrstnim strelom Fernandeza poslal v napačno smer za 1:0. Barcelona je sicer polčas sklenila brez poškodovanega Suareza, ki se je ob odhajanju z zelenice držal za desni gleženj, zamenjal pa ga je Carles Perez. "Blaugrana" bi lahko na premor odšla tudi z višjo prednostjo, a je po izvrstni akciji med Griezmannom in Messijem ter predložku Artura Vidala, ki je našel Argentinca, slednjega na cedilu pustil prvi dotik, zato so lahko modro-rdeči še pravočasno razčistili.

V drugi polčas so domači krenili z veliko manj obrambno taktiko in med 61. in 68. minuto uprizorili strelski "šov", ki je navdušil polne tribune in pokopal zvezdniško ekipo Barce. V 61. minuti je najprej izenačil Campana, nato pa je z izjemnim strelom Ter Stegna dve minuti kasneje ukanil še "šolarček" madridskega Reala Mayoral. Ko se je po predložku v kazenski prostor ob nepozornih branilcih gostov dobro znašel še Nemanja Radojaje bila do sobote vodilna ekipa Primere Division, ki ima zaradi prestavljenega "el clasica" z Realom še tekmo manj, na kolenih. Messi je 15 minut pred koncem sicer znižal izid, a je bil gol upravičeno razveljavljen zaradi prepovedanega položaja Griezmanna. To je bilo vse, kar si je nevarnega do konca dvoboja uspela pripraviti Barcelone, zato so lahko domači privrženci nogometa že dolgo pred zadnjim sodnikovim žvižgom začeli z velikim slavjem.

Izidi 12. kroga Primere Division:

Levante ‒ Barcelona 3:1 (0:1)

Campana 61., Mayoral 63., Radoja 68.; Messi 38./11-m

POSTAVI

PARI

LESTVICA