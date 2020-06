Atletico kot podivjan bik: Felix dvakrat v polno za 5:0

Diego Simeone je pred tekmo v Pamploni stopil v bran portugalskemu napadalcu Joau Felixu, od katerega so na rdeče-beli strani Madrida pred sezono pričakovali veliko. Seveda gre za najdražjo okrepitev v zgodovini kluba, Simeone pa je opozoril, da je talentirani nekdanji član Benfice v Madridu moral preskočiti številne ovire, pri tem pa je mislil (tudi) na poškodbe. Felix je zahtevnemu trenerju zaupanje povrnil z "dvojčkom" na vedno neugodnem stadionu El Sadar, ki pa brez občinstva seveda ni tako strašen. Atletico je tekmo nadzoroval od začetka do konca in Janu Oblaku ni bilo potrebno vknjižiti prav nobenega resnejšega posredovanja.

Po podaji Kokeja je bil pred iztekom prvih desetih minut igre blizu zadetku Renan Lodi, ki pa je bil pred vrati prekratek za podajo kapetana. V 18. minuti je proti golu krenil še Diego Costa, a ga je dobro oviral David Garcia, zato strel, ki je sledil, ni bil preveč nevaren za vrata rdečih. Njihova mreža se je zatresla v 27. minuti, ko je po akciji Hectorja Herrere in Lodija slabo streljal Saul Niguez, žoga pa se je idealno namestila za strel Felixu, ki jo je zabil za hrbet vratarja. To je bil za Portugalca osmi gol v sezoni v vseh tekmovanjih, potem ko je dva gola na treh tekmah zabil že pred gostovanjem v Liverpoolu, ko je nastopila prekinitev sezone.

Carrasco prekinil strelski post

Najresneje je Osasuna zapretila v 35. minuti, ko se je žoga odbijala okoli kazenskega prostora in padla k Jonu Moncayoli, ki je meril za las mimo vrat. Felix je nato tik pred polčasom po podaji v globino pobegnil obrambi in prodrl v 16-metrski prostor, kjer je opravil z Davidom Garcio, a na koncu preslabo podal do Angela Corree oziroma slednjemu v ugodnem položaju ni uspelo streljati. Deset minut po nadaljevanju drugega polčasa je Atletico povišal svojo prednost, ko je Correa v prostoru našel Costo, ki je skupaj s Felixom ostal povsem sam pred vratarjem in velikodušno podal do soigralca za lahkih 2:0. Po krajšem ogledu VAR-posnetkov so sodniki ocenili, da je bilo vse "čisto".

Osasuna je nato prek nekdanjega napadalca Atletica Adriana Lopezain Aridaneja Hernandeza dvakrat nevarno ogrozila Oblakova vrata, a škofjeloškemu čuvaju mreže ni bilo potrebno posredovati. Da je bila zmaga še izdatnejša sta v zadnjih minutah rednega dela poskrbela dva bivša člana madridskega Reala Marcos Llorentein Alvaro Morata. Najprej je vezist, sicer junak zmage nad Liverpoolom na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov, po lepi samostojni akciji v gneči zadel za 3:0, štiri minute kasneje, v 83. minuti, pa je glavni sodnik že zapiskal za prepovedani položaj po golu Morate, a si nato po pomoči VAR premislil in gol za 4:0 priznal. V 88. minuti se je izkazal tudi povratnik v ekipo Yannick Ferreira Carrasco, nekoč eden najudarnejših napadalcev rdeče-belih, ki se je v zimskem prestopnem roku vrnil s svoje kitajske avanture.

Carrasco je po le nekaj minutah na igrišču izkoristil podajo Llorenteja in mirno zatresel mrežo za svoj prvi gol v drugi etapi v Madridu. V 90. minuti je Oblak nato le vknjižil prvo "pravo" obrambo, ko je Stefanu Saviću ušel Ruben Garcia, a je bil slovenski reprezentant v dveh poskusih kos nalogi. Z zmago, ki nikoli ni bila pod vprašajem, se je Atletico prebil na tako želeno četrto mesto, ki tudi v naslednji sezoni prinaša zagotovljeno igranje v Ligi prvakov, a mora Real Sociedad tekmo 29. kroga še odigrati in lahko z gostujočo zmago na baskovskem obračunu z Alavesom za točko spet prehiti Simeonejevo četo.

Izidi 29. kroga španske Primere Division:

Osasuna ‒ Atletico Madrid 0:5 (0:1)

Felix 27., 56., Llorente 79., Morata 82., Carrasco 88.

Jan Oblak (Atletico) je igral vso tekmo.

Eibar ‒ Athletic Bilbao 2:2 (1:1)

Kike 19., Orellana 78./11-m; Garcia 8., Villalibre 81.

Real Valladolid ‒ Celta Vigo 0:0

Iago Aspas (Celta) je v 71. minuti zapravil enajstmetrovko.

Barcelona ‒ Leganes 2:0 (1:0)

Fati 42., Messi 70./11-m

Getafe ‒ Espanyol 0:0

RK: Bernardo 16./Espanyol

Villarreal ‒ Real Mallorca 1:0 (1:0)

Bacca 16.

Real Betis ‒ Granada 2:2 (0:1)

Canales 85./11-m, Tello 88.; Fernandez 29., Soldado 90.

Levante ‒Sevilla 1:1 (0:0)

Carlos 87./avt.; De Jong 46.