Real iz škripcev spet potegnil Ramos: 11-metrovka za +4 pred Barco

Belgijski vratar, ki se mu letos v dvoboju s slovenskim reprezentantom Janom Oblakom obeta prestižna nagrada Zamora, je v 12. minuti brez večjih težav ujel tudi strel Jaimeja Mate z roba kazenskega prostora, medtem ko razen poskusa Karima Benzemaja iz tretje minute, ki ga je podobno elegantno ujel David Soria , v prvih 20 minutah Real ni sestavil omembe vredne akcije. V 23. minuti pa je sledila lepa kombinacija Modrića in Mendyja ter pobeg in predložek slednjega z levega boka proti Viniciusu, strel Brazilca v padcu proti oddaljenejši vratnici pa je z izvrstnim posredovanjem ustavil Soria. Po obveznem premoru za osvežitev je moral Zidane prvič menjati, saj je po udarcu, ki ga je prejel med dvobojem ob podaji iz kota, z obkladki na tilniku igro zapustil Raphaël Varane , ki ga je nasledil Eder Militao .

V derbi s tekmecem iz južnega predmestja Madrida so se varovanci Zinedina Zidana podali v lovu za že sedmo zaporedno zmago po "koronapremoru", ki bi jih še dodatno približala državnemu naslovu in prednost pred večno tekmico Barcelono povišala na težko ulovljive štiri točke. Zidane je po povratku iz Barcelone, kjer je Real minimalno premagal Espanyol (0:1), prvo postavo sestavil brez Marcela , Federica Valverdeja in Edena Hazarda , priložnost pa so dobili Ferland Mendy , Luka Modrić in Vinicius Junior . Modri, ki so v tej sezoni že večkrat presenetili in so poleg uvrstitve v osmino finala Lige Evropa še vedno v igri tudi za vozovnice Lige prvakov, so tekmo odprli veliko podjetneje in v deveti minuti je moral Thibaut Courtois prisebno posredovati po "srečnem" strelu Xabierja Etxeite s kolenom, ki je po predložku s strani in ponesrečenem poskusu Nemanje Maksimovića zletel proti njegovi oddaljenejši vratnici.

Trojna menjava Zidana

V 35. minuti bi Realu kmalu uspel brezhiben protinapad, a je Casemiro predolgo "carinil" žogo, na koncu pa je z volejem Sorio preizkusil Isco in iztržil le kot. Veliko bolj vroče je bilo že čez nekaj sekund, ko so domači zahtevali najstrožjo kazen po prekršku nad Casemirom na robu kazenskega prostora, a se je vse skupaj končalo le s prostim strelom za Tonija Kroosa, ki je bil za vrata Getafeja nenevaren. "Kraljevi klub" je polčas zaključil veliko odločneje od mestnih tekmecev, a do začetka in po koncu kar petminutnega sodnikovega dodatka velja omeniti zgolj akcijo Viniciusa in Benzemaja ter strel slednjega v daljši kot, ki pa v 44. minuti spet ni bil dovolj dober.

Real in predvsem Militao drugega polčasa nista začela najbolj prepričljivo, Brazilec je za prekršek nad Marcom Cucurello, ki ga je njegova matična Barcelona le nekaj ur pred tekmo prodala Getafeju (ohranila je zgolj desetodstotni delež pri naslednjem prestopu), prejel tudi rumeni karton. Do "magične" meje 60 minut je Getafe še enkrat resno zapretil po hudi napaki Mendyja, ki bojazljivo ni želel ustaviti žoge in povzročil protinapad, slednjega pa bi po akciji Cucurelle kmalu z "evrogolom" zaključil Mata. Ni bilo presenečenje, da je Zidane poskusil varovance prebuditi s kar trojno menjavo: iz igre so morali Isco, Modrić in Vinicius, na zelenico pa so pritekli Valverde, Marco Asensio in Rodrygo. Slednja sta hitro vnesla nekaj več prodornosti v igro Reala, ki pa do pravih priložnosti še naprej ni prihajal. Dokaz, kako močno je bil lahko gostujoči strateg Jose Bordalas zadovoljen z igro varovancev, je tudi njegova prva menjava, ki se je zgodila šele v 70. minuti, ko je rahlo nezadovoljnega Cucurello zamenjal Hugo Duro.

Tik pred zadnjim premorom za osvežitev je Bordalas zamenjal še Damiana Suareza in Mato, v igro pa poslal Jasona ter Jorgeja Molino. A še preden bi se lahko madridski "palčki" lahko pripravili za zaključni nalet Reala, je slednji na voljo že dobil najstrožjo kazen. Mathias Olivera je v kazenskem prostoru nespametno podrl Carvajala, zanesljivi izvajalec strela z bele pike pa je bil kljub dobremu poskusu obrambe Sorie v 79. minuti kapetan Sergio Ramos. Prednost pred branilko naslova Barcelono, ki je pred tekmo že znašala eno točko, je nenadoma poskočila na kar štiri, kljub napadalnim menjavam Bordalasa v zaključku tekme pa Getafeju zmage slovitih sosedov ni uspelo ogroziti. To je bila že sedma zaporedna zmaga Reala na sedmih tekmah po "koronapremoru", ki je Zidana in njegove varovance še bolj približala drugemu državnemu naslovu pod njegovo taktirko.