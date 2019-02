Kraljevska streznitev za Oblaka in Atlete: Realu bitka za Madrid

Vroč sprejem je prvič po potrjenem prestopu k večnemu tekmecu pričakal nekdanjega člana rdeče-belih, belgijskega vratarja Thibauta Courtoisa , čigar spominsko ploščo v okolici stadiona so že pred tekmo "okrasili" s plišastimi podganami, te pa so proti najboljšemu vratarju minulega svetovnega prvenstva letele tudi ob prihodu na zelenico za gol, ki ga je branil. Atletico je začel bolje in po uvodnem poskusu Antoina Griezmanna je Courtoisu še veliko resneje v deseti minuti zapretil Thomas Partey , ki je po akciji s francoskim napadalcem zadel v blok.

Mojstrovina Casemira, izenačenje Griezmanna in novo vodstvo Reala

Odgovor Reala je bil strel z glavo Luka Modrića, krajši pritisk gostov pa je hitro prinesel tudi vodilni zadetek: ToniKroosje v 16. minuti podajal iz kota, Sergio Ramospa je dobil skok med številnimi nogometaši v rdeče-belih dresih ter zaposlil osamljenega Casemira, ki je z akrobatskim strelom ukanil Jana Oblaka,potem ko mu je Škofjeločan s skokom iz vrat poskusil "zapreti kot". Štiri minute kasneje bi bilo lahko že 0:2, podajo z zunanjim delom stopala Viniciusa jr. pa je na oddaljenejši vratnici grdo zapravil Vazquez. Veliko dela so imeli "Atleti" še z eno podajo Brazilca pred svoj gol, glavni sodnik Xavier Estrada Fernandezpa je moral na domači klopi že prej miriti nervoznega Simeoneja in sodelavce.

V 25. minuti pa izbruh na stadionu Wanda Metropolitano: Angel Correa je bil v boju za žogo močnejši od Viniciusa jr. in nato podal idealno žogo v prostor do Griezmanna, ki sam pred Courtoisom ni grešil. Počasni posnetek je pokazal, da je Correa najverjetneje storil prekršek nad Viniciusom mlajšim, toda sodniki v sobi za VAR v tovrstnih primerih ne smejo posredovati, zato so pregledali zgolj možnost morebitnega prepovedanega položaja, ki pa ga zaradi slabega postavljanja Ramosa ni bilo. Tekma se je nato močno umirila vse do zadnjih petih minut, ko je glavni sodnik po prodoru Viniciusa jr. pokazal na belo piko, potem ko je Brazilca na črti kazenskega prostora zrušil Jose Maria Gimenez, sodniki pa so odločili, da se je prekršek zgodil znotraj okvirja 16 metrov. Realov kapetan Ramos, ki se je v zadnjem času specializiral za "Panenke", je tokrat z natančnim strelom v spodnji kot ukanil Oblaka, ki je sicer uganil stran, a bil prekratek.

Razveljavljen gol Morate, Bale dokončal delo

V drugem polčasu ni bilo treba čakati dolgo na konkretnejši Atleticov poskus, proti golu Reala je poletel prvi strel Morate, ki pa je precej z leve strani udaril čez gol. Pet minut kasneje je zapretil še Griezmann, žoga po njegovem strelu z roba kazenskega prostora pa se je nenevarno odkotalila mimo leve vratnice Courtoisa. Opozorila niso zalegla in v 54. minuti je Morata po dolgi žogi prek bele obrambe pobegnil Ramosu ter mojstrsko zadel prek belgijskega vratarja, potem ko Ramosu na črti gola ni uspelo ustaviti žoge. Sodniki so vse skupaj preverili s sistemom VAR, ki je pokazal, da je bil španski reprezentant za nekaj centimetrov prehiter. Novi ljubljenec Realovih navijačev Vinicius jr. je v 57. minuti kot prvi zapustil igrišče in prepustil mesto Balu. Odgovor Simeoneja je bil dve minuti kasneje vstop Vitola, ki je zamenjal Lemarja.

Sledil je prosti strel z levega boka, po katerem je na oddaljenejši vratnici do strela prišel Gimenez, njegov polvolej pa je z bravurozno obrambo pod prečko ustavil Courtois. Domačini so imeli v 67. minuti spet veliko pripomb nad delom sodnikov, saj je glavni delivec pravice Estrada Fernandez ob padcu Morate v kazenskem prostoru namesto na belo točko pokazal prekršek oziroma igro z roko. Po tem, ko mu je glavni sodnik za dvoboj z Ramosom ob črti avta pokazal rumeni karton, je Morata povsem izgubil živce in Simeone ga je kmalu potegnil iz igre. A menjava z Nikolo Kalinićem se ni izplačala, zgolj nekaj minut kasneje je Bale, ki je bil v zadnjem času (spet) tarča številnih kritik, po podaji Modrića ušel po levi in z natančnim strelom ob daljšo vratnico matiral vnovič nemočnega Oblaka. Valižan se ni izkazal s proslavljanjem, saj je provociral navijače, ki mu niso ostali dolžni.

Sobotno popoldne se je za domače moštvo še poslabšalo, ko je Partey za grob štart v gleženj Kroosa dobil drugi rumeni karton in moral v 80. minuti predčasno z igrišča. Pogled na semafor bi bil za realovce še lepši, če bi Bale v 87. minuti sam pred Oblakom uspel zadeti z glavo, a je meril prek vrat, v eni naslednjih akcij pa je slovenski reprezentant s soigralci poklonil še eno žogo gostom, a je Bale zelo sebično zaključil iz "nemogočega" položaja. Konec derbija je potrdil zamenjavo na položaju prvega zasledovalca vodilne Barcelone: Real je zdaj kot prvi v "vzvratnem ogledalu" Kataloncev in ima točko več od razočaranih mestnih tekmecev.

Izidi 23. kroga Primere Division:

Atletico Madrid ‒ Real Madrid 1:3 (1:2)

Griezmann 25.; Casemiro 16., Ramos 42./11-m, Bale 75.

RK: Partey 80./Atletico

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

Getafe ‒ Celta Vigo 3:1

Real Valladolid ‒ Villarreal 0:0

