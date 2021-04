Asensio in Benzema ponesla Real prek Eibarja

Nogometaši madridskega Reala v torek, 6. aprila, odpirajo četrtfinalne boje v Ligi prvakov z domačo tekmo proti Liverpoolu. Prenos se na Kanalu A in VOYO s studijskim delom začne ob 20.30. Dan kasneje, v sredo, 7. aprila, pa bomo skupaj pospremili dvoboj med lanskima finalistoma Bayernom in Paris Saint-Germainom. Ne zamudite.

"Generalka" madridskega Reala za tekmo z Liverpoolom v četrtfinalu Lige prvakov je seveda potekala brez poškodovanega kapetana Sergia Ramosa, ki je že "odpadel" za obe tekmi z angleškimi prvaki, medtem ko ob domnevnemu napredku okrevanja zvezdniškega napadalca Edena Hazarda trener Zinedine Zidane pregrešno dragega Belgijca tudi tokrat ni uvrstil v kader za tekmo. Priložnost je na sredini igrišča dobil Isco, Zidane pa se je odločil za postavitev s tremi branilci in obračun bi se za madridske bele kmalu začel sanjsko: Alejandro Pozoje storil "osnovnošolsko" napako in s podajo proti vratarju Marku Dmitrovićuidealno zaposlil Realovega nadomestnega kapetana in prvega strelca Karima Benzemaja, ki je nato krenil v preigravanje srbskega reprezentanta, a ga je slednji po vsega treh minutah igre ustavil z izjemnim posredovanjem. Nič ni mogel Dmitrović storiti že ob enem naslednjih napadov, ko ga je z glavo matiral Benzema, ki pa je bil v (zelo očitnem) prepovedanem položaju.