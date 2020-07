Benzema 'nadomeščal' Ramosa in z Asensiom pokopal Alaves

Real Madrid je na zadnji tekmi 35. kroga Primere Division doma proti Alavesu hitro povedel po zaslugi že četrte uspešno izvedene enajstmetrovke na zadnjih šestih obračunih. Tokrat je kaznovanega Sergia Ramosa v vlogi izvajalca in kapetana "nadomeščal" napadalec Karim Benzema, ki ni grešil, Marco Asensio pa je po podaji Francoza na začetku drugega polčasa postavil končnih 2:0. Real tri kroge pred koncem na lestvici spet vodi za štiri točke pred Barcelono.

icon-expand Realova strelca: kapetan Benzema (desno) je zadel z bele pike in nato v drugem polčasu za lahek zadetek podal še Marcu Asensiu (levo). FOTO: AP

Benzema je v dresu Reala izvedel šele deseto enajstmetrovko in ravno toliko jih je francoski napadalec tudi uspešno pretvoril v zadetke. Real je na zadnjih šestih tekmah sicer izvajal štiri enajstmetrovke, prejšnje tri je v mrežo pospravil v petek kaznovani kapetan Sergio Ramos.

Težave s poškodbami, najnovejšo je staknil bočni branilec Marcelo, ki je s tem že sklenil ligaško sezono 2019/20, je trenerja Real Madrida Zinedina Zidanaprisilila v sestavo nevsakdanje zadnje vrste, ki se je morala spopasti s tehnično dovršenim napadom Alavesa. Produktu mladinskih šol mestnih tekmecev Atletica in Raya Vallecana Lucasu Perezu ter Realovemu otroku Joseluju, ki je še vedno drugi najboljši strelec Reala na stadionu Alfredo Di Stefano, je Zidane po robu postavil podobno postavo kot ob zmagi nad Athletic Bilbaom, le da se je desni bok obrambe prestavil Lucas Vazquez, v sistemu 4-3-3 pa sta mesto med prvih enajst ob nedotakljivem Karimu Benzemaju, ki je tokrat nosil kapetanski trak,ohranilaMarco Asensio in Rodrygo. Brez kaznovanih Daniela Carvajalain Sergia Ramosain poškodovanih Marcela ter Nacha Fernandeza sta se morala v obrambi izkazati Eder Militaoin Ferland Mendy. Alaves je v pripravah na tekmo sicer odpustil trenerja Asierja Garitana, ki se je z ekipo po kar šestih porazih na zadnjih sedmih tekmah nevarno približal boju za obstanek. Juan Muniz, nekdanji trener Malage in Levanteja, je bil lahko na odmevnem ognjenem krstu zelo zadovoljen z začetkom. Roberto Jimenezje sicer v drugi minuti po predložku Mendyja "snel žogo z glave" osamljenega Asensia, gostje iz Vitorie pa so minuto kasneje zatresli prečko Thibauta Courtoisa. Ta je bil že premagan po strelu Joseluja, nato je na črti gola strel Pereza odbil še Varane. Militao je moral v skoku z zadnjimi močmi reševati pred Perezom v osmi minuti, sicer bi nekdanji član Arsenala in West Ham Uniteda ostal sam pred Courtoisom. V deseti minuti pa je Real povedel, ko je po prekršku Xima Navarra nad Mendyjem na robu kazenskega prostora glavni sodnik Jesus Gil Manzano zapiskal za najstrožjo kazen in kljub tesni odločitvi ni preverjal posnetkov. Pred očmi kapetana in specialista za tovrstne situacije Ramosa, ki je tekmo spremljal s tribun, je odgovornost nase prevzel Benzema in vratarja poslal v napačno smer za 1:0.

icon-expand Dvoboj Xima Navarra in Ferlanda Mendyja, ki je Realu prinesel novo enajstmetrovko. FOTO: AP

Burke dvakrat resno zapretil Madridčanom

Toni Kroosje bil s strelom z roba 16-metrskega prostora v 13. minuti blizu povišanju vodstva, a je meril za las previsoko. V 18. minuti je Jimenez reševal strel enega od soigralcev, ki je nesrečno posredoval pred Asensiom, kasnejši strel Luke Modrića pa je bil z roba kazenskega prostora precej preslab. Veliko bolj nevaren je bil pobeg Oliverja Burka v 26. minuti, ko je posojeni krilni nogometaš West Bromwich Albiona z levega boka potegnil v sredino in natančno pomeril v daljši kot, a je bil Courtois na mestu. Še odmevnejši dogodek te akcije je bila poškodba glavnega sodnika Manzana, ki si je načel gleženj in med obveznim premorom za osvežitev potreboval zdravniško pomoč. Manzano je s povitim gležnjem vseeno ostal na zelenici, "leteči" Burke pa je v 35. minuti z izjemnim prodorom osmešil Realovo obrambo in nato malce preslabo podal do Joseluja, ki v padcu ni uspel preusmeriti žoge proti vratom Courtoisa. Beli so v zaključku polčasa "skrili" žogo tekmecem, a razen prodora Rodryga in padca v kazenskem prostoru, ki ga sodniki niso pregledali, večjih razburjenj ni bilo do zadnjega napada, ko je po prodoru z okoli 15 metrov po tleh preslabo v naročje vratarja streljal Benzema.

icon-link Statistika tekme Real Madrid - Deportivo Alaves FOTO: Sofascore.com

Drugi polčas se je začel brez glavnega sodnika Manzana, ki ga je nadomeščal neizkušeni četrti delivec pravice Hector Rodriguez Carpallo, Manzano pa je prevzel njegove naloge ob robu igrišča. Carpallo je nazadnje sodil marca na tekmi tretje lige med Reyesom in Getafejem II, izid je bil 1:1. Tovrsten razplet bi seveda razveselil nogometaše Barcelone, ki so pred začetkom tekme še imeli teoretične možnosti v lovu za novim naslovom državnega prvaka. Na petkovi tekmi je bilo upov vseeno hitro konec, saj je gol za 2:0 že v 50. minuti zabil Asensio. Stranski sodnik je po pobegu Rodryga in podaji do Benzemaja, ki je nato za lahek zadetek zaposlil Asensia, sicer označil prepovedan položaj, a je po ogledih VAR-posnetkov zadetek obveljal. V 58. minuti je po lepi akciji celotnega moštva z ugodnega položaja streljal Benzema, a je bil Jimenez na mestu, kasnejši predložek s strani Vazqueza pa je bil za las previsok za Rodryga, ki je stal pred praznimi vrati. Jimenez je sicer v prejšnji akciji lepo ustavil tudi Rodryga, ki je pobegnil po podaji Benzemaja po levi strani 16-metrskega prostora. Courtois je v 61. minuti preprečil vroč zaključek z lepo obrambo strela Joseluja, ki je podobno kot prej Rodrygo ušel branilcem in močno udaril v daljši kot. Vazquez je v 64. minuti prelahko zapravil volej z ugodnega položaja po borbenem vložku Rodryga in predložku Benzemaja, ki je v 67. minuti pripravil tudi vse potrebno za strel Kroosa z roba kazenskega prostora, ki pa je končal v bloku. Po štirih menjavah v gostujočih vrstah je Zidane prvič menjal v 70. minuti, ko je Modrića nadomestil s Federicom Valverdejem, strelca Asensia pa z Viniciusom Juniorjem. Ta se je v priložnosti po napaki gostov na sredini igrišča znašel v 75. minuti, ko pa je bolj po sreči podal Rodrygu, čigar strel je tik pred premorom za osvežitev ustavil Roberto. V 80. minuti je stadion umolknil, ko je v bolečinah obležal eden ključnih vezistov Casemiro, ki je kljub prvotnemu šepanju odigral skoraj vso tekmo. V igro je namesto junaka tekme Benzemaja, ki se je na tribuni prav tako pritoževal nad bolečo stegensko mišico, nato prišel že kar malce pozabljeni "galaktik" Eden Hazard. Še en rezervist Iscoje v 84. minuti z zavitim strelom malce resneje preizkusil Jimeneza, ki pa je žogo brez večjih težav odbil. Courtois pravega dela do konca tekme ni imel in še povečal naskok na lestvici za nagrado Zamora pred slovenskim zvezdnikom mestnega tekmeca Atletica Janom Oblakom, s soigralci pa se je tri kroge pred koncem La Lige razveselil ohranitve najverjetneje neulovljivih štirih točk naskoka pred večnim tekmecem Barcelono.

icon-link Statistika Karima Benzemaja na tekmi Real Madrid - Deportivo Alaves FOTO: Sofascore.com