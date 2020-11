Real Sociedad na kontroverzni tekmi spet na vrh lestvice

Že uvod v obračun Real Sociedada in Granade, dveh ekip, ki špansko čast v letošnji sezoni branita tudi v Ligi Evropa, je bil kontroverzen, saj vodstvo državnega tekmovanja ni uslišalo prošnje Andaluzijcev, ki so zaradi številnih okužb z novim koronavirusom prosili za preložitev gostovanja v San Sebastianu. Baski so težave gostov izkoristili in slavili po zaslugi dveh golov v prvem polčasu, pod katera sta se podpisal branilec Nacho Monrealv 22. in napadalec Mikel Oyarzabalz enajstih metrov v 27. minuti.

"La Real" se je tako vrnil na prvo mesto na lestvici, ki mu ga je s sobotno visoko zmago nad še enim andaluzijskim prvoligašem Cadizom (4:0) iz rok iztrgal Atletico Madrid. Sociedad je sicer tekmo končal brez izključenega branilca Robina Le Normanda, medtem ko je Willian Josev 54. minuti zapravil tudi enajstmetrovko. Globoko v sodnikovem podaljšku drugega polčasa je bil z bele pike nenatančen tudi Darwin Machis, ki ni uspel doseči vsaj častnega gola za goste. O tekmi se bo sicer govorilo še kar nekaj časa, saj so gostje obračun, v katerega so že tako krenili z močno premešano postavo, sklenili z le štirimi člani prvega moštva. Po pravilniku tekmovanja bi jih moralo biti na zelenici vsaj pet, tako da Granadi za nameček po vseh težavah grozi še kazen oziroma vsaj avtomatski poraz z 0:3.

Še pred obračunom v San Sebastianu se je pred madridski Atletico s sicer kar dvema tekmama več na lestvici prebil tudi Villarreal, ki je slavil na vedno neugodnem gostovanju pri Getafeju (3:1). V prvih 17 minutah so gledalci pred TV-zasloni videli kar tri gole, najprej je domačo mrežo v 11. minuti načel izkušeni Francisco Alcacer, pet minut kasneje pa je sledil odgovor Maura Arambarrija. A že v naslednjem napadu je Manu Trigueroszadel za novo vodstvo "rumene podmornice", ki si je vse tri točke dokončno zagotovila v drugem polčasu, ko je mrežo modrih v 62. minuti zatresel še Gerard Moreno.

Izidi 9. kroga Primere Division:

Real Sociedad ‒ Granada 2:0 (2:0)

Monreal 22., Oyarzabal 27./11-m

RK: Le Normand 86./Real Sociedad

Willian Jose (Real Sociedad) in Darwin Machis (Granada) sta v 54. ter 90. minuti zapravila enajstmetrovki.

Getafe ‒ Villarreal 1:3 (1:2)

Arambarri 16.; Alcacer 11., Trigueros 17., Moreno 62.

Atletico Madrid ‒ Cadiz 4:0 (2:0)

Felix 8., 90., Llorente 22., Suarez 51.

Jan Oblak (Atletico) je igral vso tekmo.

Sevilla ‒ Osasuna 1:0 (0:0)

Ocampos 59.

Barcelona ‒ Real Betis 5:2 (1:1)

Dembele 22., Griezmann 49., Messi 62./11-m, 82., Pedri 90.; Sanabria 45., Moron 73.

RK: Mandi 61./Betis

Antoine Griezmann (Barcelona) je v 33. minuti zapravil enajstmetrovko.

Huesca ‒ Eibar 1:1

Elche ‒ Celta Vigo 1:1