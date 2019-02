Predstava za v anale: Messi 'uničil' Sevillo, Barca na plus deset

Gostujoči strateg Ernesto Valverde je prvič po zaceljeni poškodbi kolena od prve minute računal na srednjega branilca Samuela Umtitija , v ogenj pa je za razliko od nekaj prejšnjih tekem poslal tudi Philippeja Coutinha . Sevilla, ki je začela eno redkih tekem s štirimi branilci, je od prve minute krenila v napad in Quincy Promes je že v eni uvodnih akcij zapretil vratom Marca-Andreja ter Stegna . Ta je preusmerjeno podajo v sredino uspel ukrotiti z zadnjimi močmi, čeprav so sodniki pokazali tudi prepovedani položaj.

Prekrasen gol Messija in nov odgovor Seville Pablo Sarabia je bil v deveti minuti za las prekratek po podaji na oddaljenejšo vratnico, Wissam Ben Yedder pa je slabih deset minut kasneje iznajdljivo preigral Umtitija in poslal žogo mimo gola. Slavje na legendarnem stadionu Ramon Sanchez Pizjuan se je lahko začelo v enem naslednjih napadov, natančneje v 22. minuti, ko je po izgubljeni žogi Messija na robu kazenskega prostora Sevilla silovito krenila v protinapad, ki ga je z diagonalnim strelom mimo Gerarda Piqueja in Ter Stegna na svoji jubilejni 300. tekmi v Primeri zaključil Jesus Navas .

Na odgovor Kataloncev ni bilo treba čakati dolgo, saj je Messi po podaji Ivana Rakitićaz levega boka mojstrsko zadel z volejem, žoga je poletela proti stičišču vratnice in prečke Tomaša Vaclika, ki je bil nemočen, Argentinec pa se je tako razveselil že 34. gola v mreži svoje najljubše "stranke" med španskimi klubi. Pet minut kasneje je imela Barca novo lepo priložnost, v njej pa se je malce nepričakovano znašel branilec Pique, ki se je pridružil protinapadu po uspešni obrambni akciji Umtitija, a po dolgotrajnem preigravanju ni nevarneje streljal.

Če bi zadel še Kjaer ...

Ben Yedder ga je nato osmešil na drugi strani in pred vrata poslal nevarno žogo, a slednja ni našla nobenega od soigralcev. A te napake v 42. minuti ni ponovil Sarabia, ki je ujel žogo tik pred črto golavta in z njo zaposlil osamljenega Gabriela Mercada, ki je z natančnim strelom matiral Ter Stegna. Slavje bi bilo še večje v zadnji akciji polčasa, v kateri je po predložku Promesa z glavo grdo zgrešil Simon Kjaer.

MVP

Gostje so v drugi polčas krenili s kar dvema menjavama: Sergi Robertoje zamenjal Nelsona Semeda, Ousmane Dembelepa je zaigral namesto Artura Vidala. Domača klop s trenerjem Pablom Machinomse je odzvala v 51. minuti, ko je strelca Mercada zamenjal Franco Vazquez. Veliko priložnost je imel že dve minuti kasneje Dembele, ki je bil po podaji LuisaSuareza povsem sam sredi kazenskega prostora, a zgrešil žogo, nato pa v nadaljevanju akcije padel ob štartu Navasa. Sodniki se niso odzvali in tudi niso pregledali posnetka s pomočjo sistema VAR.

Še ena mojstrovina Messija in nato pika na i

Messi je bil v enem naslednjih napadov spet v priložnosti, njegov strel z leve so Andaluzijci blokirali, Vaclik pa je žogo brez težav pobral iz zraka. V 61. minuti je imel glavni sodnik Mateu Lahozspet pred seboj težko odločitev, ko je ob štartu Kjaerja v kazenskem prostoru padel Suarez, a je valencijski delivec pravice spet zgolj zamahnil z roko. Barceloni je uspelo izenačiti v 67. minuti, potem ko so si Sevillčani z vratarjem Vaclikom na čelu privoščili hudo napako: češki vratar je slabo izbijal žogo, Katalonci pa so izpeljali hitro akcijo, ki jo je s slabšo desnico po podaji z desnega boka prefinjeno zaključil Messi. V 71. minuti je domačemu občinstvu spet zastal dih, ko si je Messi pripravil strel s prodom z desnega boka, a je gostujoči kapetan tokrat meril za las previsoko.

Vaclik je bil kos tudi sicer ne preveč prepričljivemu strelu Messija z roba kazenskega prostora v 78. minuti. Coutinhovo popoldne se je v Sevilli s tem končalo, Valverde ga je zamenjal s Carlesom Alenajem, medtem ko se je Barci čas za popoln preobrat iztekal. Toda v 85. minuti je spet udaril kdo drug kot Messi, ki je po blokiranem strelu Alenaja dobil perfektno podajo v prostor in z mojstrskim lobom prek Vaclika še tretjič zatresel mrežo. Zdaj je bila Sevilla tista, ki ji je tekla voda v grlo, v 88. minuti je po visoki žogi v kazenski prostor iz obrata meril Vazquez, a ni bil natančen. Ob pritisku Seville je Barca rešila vprašanje zmagovalca globoko v sodnikovem podaljšku, ko se je pomembnega gola po dolgi žogi Ter Stegna in (še eni) sanjski podaji Messija razveselil v zadnjem času precej kritizirani Suarez.

Izidi 25. kroga Primere Division:

Sevilla ‒ Barcelona 2:4 (2:1)

Navas 22., Mercado 42.; Messi 26., 67., 85., Suarez 90.

POSTAVI

Getafe ‒ Rayo Vallecano 2:1

Espanyol ‒ Huesca 1:1

LESTVICA