Po porazu Atletica v Sevilli špansko prvenstvo še bolj odprto

Boleče prizore so spremljali gledalci, ki so si ogledali obračun Cadiza in Valencie. Slednja je v prvem polčasu za okoli 20 minut zapustila zelenico, potem ko naj bi se branilca Mouctarja Diakhabyja z rasističnimi zmerljivkami lotil branilec domačega moštva Cala. Diakhaby igre ni želel nadaljevati in se preselil na tribuno, Cala pa je odigral ves prvi polčas ter bil nato tudi sam zamenjan, potem ko je v prvem polčasu dosegel vodilni zadetek za Cadiz. Ta je na koncu tudi zmagal z 2:1 z golom Marcosa Maura v 88. minuti.