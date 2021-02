Le remi neučinkovitega Atletica pri Levanteju

V kader Atletica se je po okužbi s koronavirusom vrnil nadarjeni Portugalec Joao Felix , ki pa je tekmo začel na klopi. V napadu gostov sta tako zopet bila Južnoameričana Luis Suarez in Angel Correa . Po težavah z najbolj razvpitim virusom sta se v začetno postavo sicer vrnila Yannick Carrasco na levi strani igrišča in Mario Hermoso , ki je skupaj z Josejem Mario Gimenezom in Stefanom Savićem sestavljal trojico osrednjih branilcev. Hector Herrera in Thomas Lemar pa sta bila še naprej odsotna.

Po tem, ko ga je junija presegel po številu prvenstvenih zmag na klopi Atletica, je imel Diego Simeone v Valencii priložnost legendarnega stratega rdeče-belih Luisa Aragonesa ujeti še po skupnem številu zmag v vseh tekmovanjih. "El Sabio de Hortaleza", Modrec iz Hortaleze, je s svojim ljubim Atleticom proslavljal 308 zmag v kar štirih etapah (1974–1980, 1982–1987, 1991–1993 in 2001–2003). Aragones je sicer v 76. letu starosti umrl za posledicami levkemije, februarja 2014, torej sredi sezone, ki je Atleticu prinesla zadnji državni naslov in uvrstitev v finale Lige prvakov v Lizboni, kjer je bil v dramatičnem obračunu od Simeonejevih varovancev po podaljšku boljši mestni tekmec Real.

V 35. minuti je bil za Atletico neuspešen še Correa po podaji Saula Nigueza , ki je v 36. minuti tudi sam poskušal, a ponovno neuspešno. Zopet je odlično posredoval Abarisketa. Minuto kasneje pa niti tokrat odlično razpoloženi domači vratar ni uspel preprečiti izenačenja, za katerega je s strelom z velike razdalje in po srečnem odboju poskrbel Marcos Llorente . Pri izidu 1:1 je ostalo vse do konca polčasa, pa čeprav je imel Atletico še dve lepi priložnosti.

V drugem polčasu so se nadaljevali napadi Atletov, ki so se domov pričakovano želeli vrniti z vsemi tremi točkami. Tudi v nadaljevanju je prvi streljal Suarez v 48. minuti, tik za njim pa je svojo srečo preizkušal Correa, a je Argentinec meril prek vrat. V 67. minuti je okvir Levanteja za manj ciljal še strelec prvega zadetka Llorente. Nato pa so sledile minute zatišja, ko priložnosti ni bilo veliko. V 83. minuti je imel tokrat nerazpoloženi Suarez na nogi žogo za 1:2, a mu je Abarisketa preprečil veselje s sijajno parado. Dve minuti zatem je Saul sicer meril v polno, a je bil pri tem v prepovedanem položaju. Za konec pa so do sploh prve prave priložnosti po doseženem zadetku prišli tudi domači, a je veseljeCarlosa Clerca s parado preprečil Oblak.