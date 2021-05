Remi Barce in Atletov, najbolj zadovoljen pa – Real

Gostje iz Madrida so svoje zapravili v prvem polčasu, Barcelona pa večino v drugem. Jan Oblak se je izkazal v zaključku prvega dela z obrambo ob strelu Lionela Messija ter v drugem, ko je z glavo poskusil Gerard Pique. V zaključku tekme bi lahko Katalonci prišli do treh točk, a je Ousmane Dembele z glavo udaril preko gola. Atletico Madrid bo v naslednjih dveh krogih gostil Real Sociedad in Osasuno ter prvenstvo zaključil 23. maja v Valladolidu. Barcelono čakata gostovanji pri Levanteju in Eibarju ter vmes domača tekma s Celto. Real Madrid bo najprej dvakrat gostoval, in sicer v Granadi in pri Athletico Bilbau ter tekmovanje končal doma proti Villarrealu, Sevilla pa se bo doma merila z Valencio ter Alavesom, v gosteh pa z Villarrealom. "Mislim, da današnji rezultat ne bo odločilen v boju za naslov španskega prvaka, ker so pred vsemi klubi nato še tri tekme. Vsekakor pa je nadvse pomemben," je po tekmi na Camp Nouu povedal strateg Barce Ronald Koeman. "Igrali smo proti ekipi, ki je nadoknadila že velik točkovni zaostanek in ima za sabo zelo dober drugi del sezone. Seveda smo napadali in želeli zmago, a tudi z remijem, glede na to, kdo nam je stal nasproti, smo lahko zadovoljni. Ne izgubiti na Camp Nouu je vedno dober izid," je po remiju brez golov dejal trener Atletov Diego Simeone.