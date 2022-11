Pique odigral zadnjo tekmo v dresu blaugrane

Gerard Pique je kariero začel v mladinskih vrstah Barcelone in se poleti 2004 preselil k Manchester Unitedu. Tam je igral štiri leta, a zbral le 23 nastopov, preden se je vrnil v katalonsko prestolnico. Za Barcelono je odigral 615 tekem in se 53-krat vpisal med strelce. V karieri je osvojil številne lovorike, skupaj kar 34 na klubski ravni. Osemkrat je bil španski, enkrat pa angleški prvak, štirikrat je osvojil ligo prvakov, od tega trikrat z blaugrano in enkrat z rdečimi vragi. Trikrat je bil tudi klubski svetovni prvak s Katalonci.

S špansko reprezentanco, za katero je nastopil 102-krat, je svetovni prvak postal leta 2010 v Južni Afriki, evropski pa dve leti kasneje, ko sta prvenstvo gostili Poljska in Ukrajina. Pique je pred dnevi, malce presenetljivo, napovedal, da se bo uradno od igralske kariere poslovil na tekmi z Almerio. Njegovi soigralci so na travnik pritekli prav vsi oblečeni v dres s številko 3 na hrbtu, ki ga je vrsto let nosil Gerard Pique.