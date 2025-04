Koper v zaključku tekme strl Bravo, Primorje in Nafta remizirala

Nogometaši Primorja in Nafte 1903 so se v 31. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 2:2 (0:1). Lendavčani so sicer bili na dobri poti do zmage, vodili so z 2:0, a Primorju je uspelo z dvema goloma v zaključku tekme priti do točke. Uspešnejši je bil Koper, ki je v zaključku tekme ugnal Bravo. Nogometaši ljubljanske Olimpije pa so brez težav premagali Domžale z 2:0 (0:0).

Koper v izdihljajih tekme do zmage proti Bravu

Koper in Bravo sta ostala na tretjem oziroma petem mestu lestvici, potem ko so na Obali slavili domači nogometaši po zaslugi poznega zadetka Damjana Boharja. To pomeni, da so Koprčani pod vodstvom Slaviše Stojanovića še neporaženi, medtem ko so na drugi strani Ljubljančani niz brez zmage podaljšali že na devet tekem, kar jim otežuje delo v boju za mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja. Ekipi na Bonifiki v prvih 30 minutah nista izpeljali kakšne nevarne akcije, posledično ni bilo nobenega strela v okvir vrat, sploh strelov je bilo dotlej zelo malo. Žogo so dotlej sicer imeli več kot 60 odstotkov časa v svoji posesti Koprčani. Ti so v 37. minuti vendarle tudi nevarneje zagrozili, ko je z več kot 20 metrov močno udaril Toni Domgjoni, izkazal pa se je Matija Orbanić. V 42. minuti so nase opozorili tudi Šiškarji, potem ko je najprej Gašper Jovan streljal z leve strani, Metod Jurhar je žogo odbil, do nje je prišel Matej Poplatnik, ki pa jo je poslal visoko čez gol. Ob koncu prvega dela je Jurhar ukrotil še poskus Matica Ivanška.

Damjan Bohar proti Bravu do prvenca v dresu Kopra

Ta je poskusil tudi v uvodu drugega dela, takrat je bil premalo natančen. Pozneje so pritisnili domači igralci, v 51. minuti je Franck Sidibe prišel do strela z leve strani, Orbanić pa je bil na mestu. Tomi Jurić je malce zatem žogo poslal malo mimo Bravovih vrat. Pozneje sta ekipi nekoliko umirili dogajanje, so si pa domači v 78. minuti privoščili napako pri vračanju žoge vratarju, a je imel Veljko Mijailović precej sreče, da je bil Matej Poplatnik malce prekratek, saj bi sicer imel na voljo dvoboj ena na ena z Jurharjem. V 89. minuti so v teh trenutkih odločnejši Koprčani prišli do nove priložnosti, a je Jean Pierre Longonda tudi zgrešil cilj. Dve minuti pozneje pa so Primorci prišli do zmagovitega zadetka, svojega prvega je v koprskem dresu vpisal Damjan Bohar, potem ko je pred vrati unovčil podajo Felipeja Curcia z desne strani.

Primorje izničilo lepo prednost Nafte in prišlo do domačega remija

Ajdovski nogometaši, ki so sicer precej varni v sredini lestvice, so brez kaznovanih Tilna Klemenčiča in Festima Shatrija po zaslugi Rogerja Murilla v izdihljajih tekme prišli do točke proti predzadnji Nafti. Ta je pogrešala kaznovanega Zsomborja Kalnoki-Kisa in zaradi poškodbe tudi še vedno svojega najboljšega napadalca Josipa Špoljarića, a v večini tekme pokazala dovolj za šesto zmago sezone. Na koncu je ostala brez nje po slabem zaključku obračuna, tako da ima zdaj dve točki pred zadnjeuvrščenimi Domžalami. Lendavčani so že po minuti in pol zatresli ajdovsko mrežo, vendar gol ni obveljal zaradi prepovedanega položaja. A tekma se ni nadaljevala v podobno razburljivem slogu, šele v 18. minuti so namreč tudi domači sprožili prvi nevarnejši strel, po katerem pa je žoga zletela čez gol. V 27. minuti se je prvič na tekmi moral izkazati Žan Mauricio v Naftinih vratih, ko je Haris Kadrić streljal s približno 12, 13 metrov. Tri minute pozneje pa so povedli gosti, Szabolcz Szalay je z desne strani kazenskega prostora podal v sredino, kjer se je dobro znašel Dragan Brkić in matiral Josipa Posavca.

Primorje Ajdovščina

V 38. minuti je Kristijan Tojčić od zadaj v kazenskem prostoru "zapel" Kadrića, a se sodniki niso odločili za najstrožjo kazen. Na drugi strani je Dominik Csoka v 45. minuti obetavno akcijo končal s prešibkim strelom. V uvodu drugega polčasa so Ajdovci prvi prišli do nevarnejšega strela, a je Nik Jermol iz bližine žogo poslal čez gol. Na drugi strani se je v 55. minuti Brkić odločil za močan strel z roba kazenskega prostora, vendar je tudi on meril previsoko. Ishaq Rafiu je nekaj trenutkov pozneje s 15 metrov preizkusil gostujočega vratarja Mauricia, v 59. minuti pa so Lendavčani podvojili prednost. Szalay se je odločil za strel z leve strani kazenskega prostora ter žogo poslal v malo mrežico ob drugi vratnici. Domači strateg Milan Anđelković je nato v igro vpoklical dodatne napadalne moči, eden od teh, Murillo, pa je bil nevaren z glavo v 79. minuti, ko je žogo z golove črte odbil Maurucio. Minuto pozneje je isti ajdovski napadalec zatresel še prečko. Murillo pa je v 87. minuti le prišel do svojega ligaškega prvenca, ko je z glavo potisnil žogo v mrežo. V sodniškem dodatku je Primorje pritiskalo za drugi zadetek, Murillo pa je bil z glavo spet nevaren v 92. minuti, Mauricio pa je žogo odbil. Kolumbijec je minuto pozneje poskrbel tudi za izenačenje, ko je po zmedi v kazenskem prostoru žogo potisnil v mrežo po sredini vrat za 2:2.

Olimpija gladko preko Domžal

Obračun vodilne in zadnjeuvrščene ekipe se je končal po pričakovanjih, z novo, 20. zmago Olimpije, ki je vse bližje naslovu državnega prvaka. Na lestvici ima zdaj 15 točk prednosti pred Mariborom, ki ima še dve tekmi v dobrem. Domžale pa so po 20. porazu v hudem boju za obstanek, na zadnjem mestu imajo 23 točk oziroma dve manj od predzadnje Nafte, Radomlje na osmem mestu pa bežijo že za devet točk. Domžalsko zasedbo do zaključka prvenstva loči še pet tekem, v gosteh se bo merila še s Koprom in Celjem, na domačem igrišču pa bo gostila Primorje, Nafto 1903 in Bravo. Olimpija je odločno začela in si v uvodnih osmih minutah priigrala tri lepe priložnosti. Najprej je v četrti minuti s 13 metrov streljal Raul Florucz, na mestu je bil Lovro Štubljar. Ta je imel v šesti minuti kar nekaj sreče, da je Jurgen Celhaka povsem sam na petih metrih žogo z glavo poslal prav v njegovo naročje. Florucz je nato poskusil še v osmi minuti, ko je z volejem meril le malce previsoko.

Domači strateg Victor Sanchez je moral že v 26. minuti opraviti prvo menjavo, zaradi poškodbe nosu je moral z igrišča Marko Brest, zamenjal ga je Dino Kojić. Igra nato kljub pobudi ni navdušila domačih navijačev, nekaj več napadalne iskre je bilo videti le še v sami končnici polčasa, a brez resne nevarnosti za Štubljarja. Domžalčani, ki v prvem polčasu niso streljali niti enkrat, pa so se znašli v zaostanku v 49. minuti. Jorge Silva je podal z desne strani, z glavo pa je svoj prvi gol za Olimpijo zadel Ahmet Muhamedbegović. V 57. minuti je Florucz preigraval v kazenskem prostoru Domžal, prišel do strela z desne strani, na mestu je bil spet Štubljar. Florucz je poskusil spet v 66. minuti, a je bil spet zmagovalec dvoboja domžalski vratar. Tri minute pozneje je domača zasedba znova zadela, vendar iz prepovednega položaja, tako da se Kojić ni mogel veseliti zadetka. Se ga je pa Florucz v 75. minuti, potem ko je zadel z nizkim strelom s 14 metrov za 2:0 in miren zaključek tekme. V tem je sicer enkrat nevarneje pri Domžalah meril Tom Alen Tolić, a žogo poslal čez gol. Olimpija bo v 32. krogu prihodnjo nedeljo gostovala v Celju, Domžale pa bodo dan prej gostile Primorje.

* Izidi 31. kroga Prve lige: