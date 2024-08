Domžalčani hitro povedli, a je Ajdovcem uspel popoln zasuk

Po zaostanku so domači kazali nekaj več volje v napadu, a je manjkal pravi zaključek. Tudi Domžalčani z izjemo akcije, ki je privedla do gola, niso delovali pretirano nevarno. V tem času je imel najlepšo priložnost za Primorje Elias Telles , ki je po kotu z glavo meril mimo leve vratnice Ajdina Mulalića .

Dvoboj so Domžalčani bolje začeli, prvo priložnost je imel Rene Lampreht , ki je po predložku s prostega strela meril v domačega vratarja Gašperja Tratnika . Zdelo se je, da bodo Primorci nekoliko stopili na žogo, pa so nato hitro udarili gostje. Nick Perc je z lepo diagonalno podajo na levi strani igrišča našel Danijela Šturma , ki je po preigravanju uspešno končal akcijo za vodstvo gostov s strelom v vratarjev kot.

Nogometaši Primorja so v prejšnjem krogu dosegli prvo zmago med prvoligaško druščino, potem ko so sezono odprli s tremi zaporednimi porazi. V novo sezono so s tremi porazi krenili tudi Domžalčani, proti Olimpiji pa so nazadnje osvojili prvo točko te sezone. Ajdovci so z drugo zaporedno zmago in šestimi osvojenimi točkami zdaj na sedmem mestu prvenstvene lestvice. Domžalčani z eno točko ostajajo prikovani na dno lestvice.

Večjo posest pa so domačini z golom le nadgradili tik pred glavnim odmorom. Sprva je Elias znova poskušal z glavo, a je Mulalić žogo odbil v kot. Iz tega pa se je nato v gneči v domžalskem kazenskem prostoru najbolje znašel Semir Smajlagić in pred koncem polčasa poravnal izid.

V drugem delu je prva zrela priložnost znova pripadla Domžalčanom. Dario Kolobarić je pobegnil domači obrambi, prišel v kazenski prostor, na pravem mestu pa je bil Tratnik. Nekaj minut zatem so rumeni zadeli, po predložku iz prostega strela je najvišje skočil Abraham Nwankwo, toda zadetek je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.

Na drugi strani pa so se Ajdovci razveselili najstrožje kazni po nepozornosti Šturma v svojem kazenskem prostoru, Primorje je v vodstvo popeljal Mark Gulič, ki je uspešno izvedel enajstmetrovko. Domžalčani so kasneje v lovu na izenačenje stresli še vratnico, a je šlo znova za prepovedan položaj. Tudi v nadaljevanju so rumeni bolj pritiskali in lovili točko, z glavo je zaključil Gobec, a v naročje Tratnika. Ta je domače reševal tudi nekaj trenutkov kasneje, ko je z bravurozno obrambo preprečil veselje Harisu Vučkiću.

Tik zatem so imeli domači na drugi strani protinapad tri na ena za potrditev zmage, a akcije niso dobro izpeljali, so pa vseeno zadržali prednost do zadnjega sodnikovega žvižga.

Izid, prva liga, 5. krog:

Primorje - Domžale 2:1 (1:1)

Smajlagić 45., Gulič 63./11-m; Šturm 8.