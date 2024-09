Primorje se iz šokiranega Celja vrača s tremi točkami

Čeprav Celjani v uvodu sezone kažejo vse prej kot prepričljive predstave, pa je bržčas le malokdo računal na to, da lahko ajdovski novinec v ligi odnese poln izkupiček iz mesta branilcev naslova prvaka. Toda če izbrancem Alberta Riere še naprej ne gre nič po željah, je drugače v taboru rdeče-črnih, ki so po uvodnih treh porazih zdaj nanizali tri zmage zapovrstjo. Današnjo so dosegli po izjemno učinkovitem prvem polčasu, v katerem so trikrat premagali domačega vratarja.

Potem ko je imelo Celje v prvih desetih minutah terensko pobudo, a ni bilo nevarno, so Ajdovci kazali, da bi znali zagroziti iz protinapadov. So pa gostje povedli v 14. minuti, ko je po kotu z leve strani zadel Žan Bešir.

Po golu je Celje, ki ga v četrtek čaka odločilna tekma za preboj v skupinski del konferenčne lige, zaigralo odločneje, imelo v 21. minuti tudi priložnost, ko je moral posredovati Gašper Tratnik, vendar so Primorci ves čas dajali vedeti, da bodo nevarni v protinapadih.

Enega od teh so unovčili v 36. minuti za vodstvo z 2:0. Matic Zavnik je podal za hrbet domače obrambe, tam pa je sam proti Lovru Štubljarju stekel Semir Smajlagić in zanesljivo zadel.