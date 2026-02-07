Tretji zaporedni poraz Brava, Primorje prvič v sezoni ugnalo Ljubljančane

Velike težave za Bravo so se ponovile malce kasneje, ko je Kenan Toibibou nepazljivo podal nazaj vratarju Likarju, tam pa je žogo prestregel Roger Murillo , a se ni dobro znašel, kasneje pa mu je strel ljubljanski čuvaj mreže tudi ubranil.

Primorje, ki je igralo brez kaznovanih (rumeni kartoni) Žana Beširja in Eliana Demirovića ter poškodovanega Harisa Kadrića , je s pomembno zmago, za katero je na koncu še kako trepetalo, zdaj točkovno poravnano z Muro. Kombinacija udarnega začetka Primorja in nepozornosti Ljubljančanov v obrambi je botrovala vodstvu Ajdovcev v sedmi minuti. Dolgo podajo skorajda z lastne polovice je dobro spremljal Jon Ficko , gostujoča obramba precej manj, 22-letni član Primorja pa je zanesljivo premagal Uroša Likarja .

Po dveh zmagah Brava v jesenskem delu prvenstva (3:1, 3:0) so tokrat Ajdovci vendarle strli ljubljanski oreh, medtem ko Bravo po zimskem premoru še naprej ne najde poti do kakšne točke. To je bil zanje že tretji zaporedni poraz, s čimer so na lestvici ostali peti, a ponudili Radomljam priložnosti, da jih prehitijo.

Ficko je bil na dobri poti do svojega še drugega gola v 19. minuti, a ga je še pravi čas oviral Gašper Jovan in si za prekršek prislužil rumeni karton. Je pa iz prostega strela s sijajnim udarcem zadel Sandro Jovanović. Med strelce se je vpisal prvič po maju 2024.

Za tretji zadetek si lahko veliko zaslug pripiše Murillo, ki je na majhnem prostoru zavrtel nekaj gostujočih igralcev, žoga pa je prišla do Matica Zavnika, ki je ob hitrem teku sam krenil proti Likarju in ga premagal za 3:0. Edino pravo priložnost so si bledi Ljubljančani priigrali v 41. minuti, a je strel Martina Pečarja domača obramba še pravi čas malce preusmerila.

So pa prebujeni gosti drugi del začeli bolje. Jovan je v 51. minuti s strelom z roba kazenskega prostora premagal Tonyja Macana, štiri minute kasneje pa je imel znova lepo priložnost iz podobnega položaja, a so mu strel blokirali. Po kasnejšem kotu je bil blizu prvenca v dresu Brava tudi Fallou Faye, a je z glavo za las zgrešil.

Gosti so imeli več od igre in v 73. minuti zadeli še drugič, potem ko je po Fickovi napaki Jakoslav Stanković (150. nastop v prvi ligi) prišel do žoge v kazenskem prostoru in po preigravanju ugnal Macana. Stanković je nato v 88. minuti poskušal od daleč, a zgrešil cilj, minuto kasneje pa je z glavo slabo streljal še Admir Bristrić. Stankoviću je pripadla tudi zadnja priložnost na tekmi po napaki domačih, a je z volejem zgrešil cilj z okoli 25 m.

Izid, prva liga, 21. krog:

Primorje - Bravo 3:2 (3:0)

Ficko 8., Jovanović 29., Zavnik 33.; Jovan 51., Stanković 73.