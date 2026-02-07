Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Tretji zaporedni poraz Brava, Primorje prvič v sezoni ugnalo Ljubljančane

Ajdovščina, 07. 02. 2026 17.08 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Primorje - Kalcer Radomlje

Po dveh zmagah Brava v jesenskem delu prvenstva (3:1, 3:0) so tokrat Ajdovci vendarle strli ljubljanski oreh, medtem ko Bravo po zimskem premoru še naprej ne najde poti do kakšne točke. To je bil zanje že tretji zaporedni poraz, s čimer so na lestvici ostali peti, a ponudili Radomljam priložnosti, da jih prehitijo.

Trener Brava Aleš Arnol
Trener Brava Aleš Arnol
FOTO: Luka Kotnik

Po dveh zmagah Brava v jesenskem delu prvenstva (3:1, 3:0) so tokrat Ajdovci vendarle strli ljubljanski oreh, medtem ko Bravo po zimskem premoru še naprej ne najde poti do kakšne točke. To je bil zanje že tretji zaporedni poraz, s čimer so na lestvici ostali peti, a ponudili Radomljam priložnosti, da jih prehitijo.

Primorje, ki je igralo brez kaznovanih (rumeni kartoni) Žana Beširja in Eliana Demirovića ter poškodovanega Harisa Kadrića, je s pomembno zmago, za katero je na koncu še kako trepetalo, zdaj točkovno poravnano z Muro. Kombinacija udarnega začetka Primorja in nepozornosti Ljubljančanov v obrambi je botrovala vodstvu Ajdovcev v sedmi minuti. Dolgo podajo skorajda z lastne polovice je dobro spremljal Jon Ficko, gostujoča obramba precej manj, 22-letni član Primorja pa je zanesljivo premagal Uroša Likarja.

Velike težave za Bravo so se ponovile malce kasneje, ko je Kenan Toibibou nepazljivo podal nazaj vratarju Likarju, tam pa je žogo prestregel Roger Murillo, a se ni dobro znašel, kasneje pa mu je strel ljubljanski čuvaj mreže tudi ubranil.

Preberi še V takšnih terminih je navijače nemogoče privabiti

Ficko je bil na dobri poti do svojega še drugega gola v 19. minuti, a ga je še pravi čas oviral Gašper Jovan in si za prekršek prislužil rumeni karton. Je pa iz prostega strela s sijajnim udarcem zadel Sandro Jovanović. Med strelce se je vpisal prvič po maju 2024.

Za tretji zadetek si lahko veliko zaslug pripiše Murillo, ki je na majhnem prostoru zavrtel nekaj gostujočih igralcev, žoga pa je prišla do Matica Zavnika, ki je ob hitrem teku sam krenil proti Likarju in ga premagal za 3:0. Edino pravo priložnost so si bledi Ljubljančani priigrali v 41. minuti, a je strel Martina Pečarja domača obramba še pravi čas malce preusmerila.

So pa prebujeni gosti drugi del začeli bolje. Jovan je v 51. minuti s strelom z roba kazenskega prostora premagal Tonyja Macana, štiri minute kasneje pa je imel znova lepo priložnost iz podobnega položaja, a so mu strel blokirali. Po kasnejšem kotu je bil blizu prvenca v dresu Brava tudi Fallou Faye, a je z glavo za las zgrešil.

Gosti so imeli več od igre in v 73. minuti zadeli še drugič, potem ko je po Fickovi napaki Jakoslav Stanković (150. nastop v prvi ligi) prišel do žoge v kazenskem prostoru in po preigravanju ugnal Macana. Stanković je nato v 88. minuti poskušal od daleč, a zgrešil cilj, minuto kasneje pa je z glavo slabo streljal še Admir Bristrić. Stankoviću je pripadla tudi zadnja priložnost na tekmi po napaki domačih, a je z volejem zgrešil cilj z okoli 25 m.

Izid, prva liga, 21. krog:
Primorje - Bravo 3:2 (3:0)
Ficko 8., Jovanović 29., Zavnik 33.; Jovan 51., Stanković 73.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet prva liga

Rdeči vragi izkoristili igralca več za novo zmago, Šešku 'drobtinice'

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
07. 02. 2026 18.08
Ukinite te pralnice denarja.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
zadovoljna
Portal
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo
Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026
To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026
vizita
Portal
Kašelj, ki traja več kot teden dni, je lahko opozorilni znak
Preprosta navada v trgovini, ki lahko ogrozi vaše zdravje
Preprosta navada v trgovini, ki lahko ogrozi vaše zdravje
Presenetljiva težava sodobnega trenda čuječnosti
Presenetljiva težava sodobnega trenda čuječnosti
Razlika med generalizirano anksiozno motnjo in panično motnjo
Razlika med generalizirano anksiozno motnjo in panično motnjo
cekin
Portal
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Ste vedeli to o denarju?
Ste vedeli to o denarju?
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Po dvigu minimalne plače višje minimalne urne postavke in nadomestila za brezposelnost
Po dvigu minimalne plače višje minimalne urne postavke in nadomestila za brezposelnost
moskisvet
Portal
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
dominvrt
Portal
Zakaj mačke ponoči postanejo bolj aktivne in kako jim prilagoditi dom
Vrtnice za svoje cvetenje potrebujejo družbo dobrih sosedov
Vrtnice za svoje cvetenje potrebujejo družbo dobrih sosedov
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527