Primorski derbi ni dal zmagovalca

Koprčani so takoj prevzeli pobudo na domači zelenici, a si prave priložnosti niso priigrali. So pa na drugi strani v prvi pravi akciji zadeli Novogoričani. V deseti minuti so lepo izigrali domačo obrambo, po podaji Jošta Urbančiča pa je četrtič v sezoni zadel Etien Velikonja.

Pet minut kasneje so sicer Koprčani po veliki napaki Urbančiča zatresli mrežo Uroša Likarja, a je bil strelec Bright Edomwonyi v prepovedanem položaju. Na drugi strani je v 22. minuti tudi Alessandro Ahmetaj zadel iz globokega prepovedanega položaja.

Gorica je bila nevarna iz protinapadov, v enem od teh pa je v 24. minuti Zvonimir Petrović za las zgrešil levi kot vrat vratarja Adnana Golubovića. Manj nevarna sta bila poskusa Edomwonyija iz bližine z glavo v 30. ter Ahmetaja v 32. minuti z roba kazenskega prostora, minuto kasneje pa je Velikonja po prostem strelu stresel prečko. Tudi Petrović je za Gorico v 38. minuti nevarno meril, a je vnovič za las zgrešil levi Golubovićev kot.

Trojna zamenjava Kopra je takoj na začetku drugega polčasa obrodila sadove, saj je Luka Kambič - ta je zamenjal Mateja Palčiča - s predložkom zaposlil Edomwonyija, ki je z glavo zabil prvi gol v slovenski ligi.