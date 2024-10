Pobegnil s Parka princev in spoznal trdnjavo kraljev

Kylian Mbappe je bil pred dvema letoma in pol najvrednejši nogometaš na planetu, svojo kvaliteto pa je takrat dokazal tudi v osmini finala Lige prvakov proti svojemu bodočemu delodajalcu. Na prvi tekmi v mestu ljubezni je v izdihljajih obračuna zabil edini gol na tekmi, vajo pa je ponovil na povratni tekmi v prvem polčasu in klubu iz francoske prestolnice priigral lepo prednost. Rezultat se ni spremenil do 61. minute, nato pa je na sceno stopil Mbappejev rojak Karim Benzema in s hat-trickom poskrbel za preobrat kraljevega kluba in uvrstitev v naslednjo fazo tekmovanja.