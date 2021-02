Priprave na EP do 21 let v zaključnem obdobju, prisotnost gledalcev še nejasna

Tekme največjega nogometnega dogodka v samostojni Sloveniji bodo pri nas gostili Ljubljana, Maribor, Celje in Koper. Prvenstvo, na njem bo prvič 16 ekip, bo zaradi natrpanega programa in posledic pandemije covida-19 nekoliko drugačno kot običajno. Skupinski del bo med 24. in 31. marcem, izločilni boji pa med 31. majem in 6. junijem.

Predstavniki mest so enotni, da jim je ob veliki priložnosti za promocijo prvotne načrte nekoliko spremenila epidemija, zaradi česar večina aktivnosti poteka prek spleta. V vseh mestih so ali bodo pripravili številne dogodke, kot so pogovori, vključevanje otrok, umetnikov, športnikov in drugih v promocijo prvenstva.

Crnek o pripravi dveh scenarijev

"Vključeni so vsi oddelki mestne občine, pa tudi zavodi za šport, turizem ... Pripravili smo dva scenarija. Eden vključuje vse od organizacije do promocije brez gledalcev, drugi pa tudi možnost, da bi bile stadionske kapacitete 30-odstotno zasedene," je na kratko pojasnil pripravljalne dejavnosti Dejan Crnek, podžupan mestne občine Ljubljana.

Podobno je tudi v Mariboru, Celju in Kopru, vsako mesto pa ima še nekaj svojih posebnosti. V Ljubljani bodo med drugim zbirali stare žoge in jih po mestu izobesili kot instalacije ter jih pozneje reciklirali.