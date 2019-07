Prvi 'vijoličasti' gol Kronavetra v Ljudskem vrtu, na generalki padla Gorica

Tudi zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom kvalifikacij za Ligo prvakov so nogometaši Maribora odigrali brez poškodovanega prvega strelca zadnjih ligaških sezon Luka Zahovića, v deževnem Ljudskem vrtu, kjer so bili pogoji za igro izjemno težki, pa so pred odhodom na Islandijo manjkali tudi Felipe Santos, Luka Koblar in Luka Uskoković. V postavo se je po manjših težavah s poškodbo vrnil bočni branilec Martin Milec, na priložnost pa je čakal tudi novinec Rudi Požeg Vancaš.

Tekme s petouvrščenim hrvaškim prvoligašem iz minule sezone 1. HNL Gorico ni začel Aleks Pihler, ki se je poškodoval na ogrevanju, zamenjal ga je Blaž Vrhovec. Mrežo gostov je na prvi tekmi Maribora v domačem Ljudskem vrtu po koncu minule sezone zatresla zvezdniška okrepitev: Rok Kronaveter, ki je po slovesu od Ljubljane pod Kalvarijo prvič na igrišče pritekel v vijoličastem dresu, je v 11. minuti zadel po akciji Alexandruja Cretujain Andreja Kotnika. Sprejel je žogo in jo po hitrem preigravanju z natančnim udarcem z razdalje z levico poslal ob vratnico za prvo slavje med privrženci vijoličastih.

Na klopi obsedela Bajde in Dervišević

Dobrih deset minut kasneje je zadel še en novinec v Mariboru, vezist Kotnik, ki je po slabi reakciji hrvaške obrambe natančno zadel v desni kot. V težkih razmerah so si Štajerci priigrali nekaj priložnosti za še višje vodstvo, Kotnik je v 38. minuti zgrešil z atraktivnim strelom, po podaji Milca pa je strel Kronavetra blokiral Muhamed Musa, poskus, Kotnika z glavo, ki je sledil, pa je ubranil vratar Kristijan Kahlina. Izid polčasa sta v 42. minuti postavila podajalec Martin Kramaričin strelec Martin Milec: slednji si je po prodoru izmenjal podajo z mladim napadalcem in nato z levico zadel mimo Kahline.

Darko Milaničv drugem polčasu sprva ni menjal, po slabih desetih minutah pa je Gorica znižala izid, ko je mojstrsko z roba kazenskega prostora v zgornji kot vrat, ki jih je tokrat branil Kenan Pirić, zadel Michal Maslowski. Sledila je reakcija z vijoličaste klopi, Cretuja je na zelenici zamenjal Dino Hotić, v 69. minuti pa sta priložnost za igro dobila še Jasmin Mešanovićin prvič po prestopu iz Celja tudi Požeg Vancaš, medtem ko sta se na klop usedla kapetan Marcos Tavaresin Kotnik. Požeg Vancaš je bil prvič v priložnosti v 77. minuti, ko ga je zaposlil Milec, a je nekdanji član Kolpe in Domžal meril preblizu vratarju.

Manj kot deset minut pred iztekom rednega dela so priložnost za igro dobili še Mitja Viler, Denis Klinar, Sandi Ogrinec, Nino Žugelj in Nardin Mulahusejnović, na klopi pa sta kot edina obsedela Gregor Bajdein Amir Dervišević. Žugelj je imel kmalu po vstopu v igro nevarno poskusil z razdalje, a je bil na mestu rezervni čuvaj mreže pri Gorici Ivan Čović. Po akciji s Požegom Vancašem je nato pred Čovića uspel priti Mešanović, a je bil tudi tokrat uspešnejši hrvaški vratar, ki pa ni uspel preprečiti četrtega gola slovenskih državnih prvakov, pod katerega se je v eni zadnjih akcij na tekmi podpisal motivirani Žugelj, ki je v mrežo potisnil podajo Klinarja.

Izid prijateljske tekme:

Maribor ‒ HNK Gorica 4:1 (3:0)

Kronaveter 11., Kotnik 23., Milec 42., Žugelj 90.; Maslowski 53.