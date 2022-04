Prisrčno snidenje 'Piksija' in Dalića navdušilo Srbijo

"To govorim čisto z nogometnega vidika. Srbija ima odlično reprezentanco z izjemnimi posamezniki, ki igrajo v številnih vrhunskih evropskih klubih," je na vprašanje stanovskega kolega Dragana "Piksija" Stojkovića , ali bi se želel srečati s Srbijo že v predtekmovalnem delu SP-ja, z nasmeškom na obrazu odgovoril Dalić . "Za nas bi bilo najboljše, če bi iz prvega bobna dobili izbrano vrsto Katarja. Najraje bi se izognil kateri od močnih evropskih reprezentanc, vključno s Srbijo. Največ preglavic nam v zadnjem obdobju povzročajo Francozi, ki nam jih nikakor ne uspe premagati. V vsakem primeru pa je jasno, da moramo, če želimo v izločilne boje, premagati vsaj dve reprezentanci v skupinskem delu tekmovanja," je na to temo dodal hrvaški selektor.

Dalić ni skrival navdušenja nad preporodom srbske reprezentance pod vodstvom nekdanjega izjemnega nogometaša. "S prihodom Dragana Stojkovića je Srbija vnovič postala zelo resna reprezentanca. Hrvaška in srbska reprezentanca sta si zelo podobni: obe premoreta ogromno kakovostnih posameznikov, po navadi pa na srečanjih tako izenačenih zasedb odločajo malenkosti. Zato bi se vsaj v začetni fazi svetovnega prvenstva raje izognil morebitnemu obračunu z našimi zahodnimi sosedi. Tudi ko sem pred dvema letoma v enem od intervjujev dejal, da bi v skupinskem delu lanskega evropskega prvenstva raje videl Škotsko kot Srbijo, je bilo to iz povsem nogometnih razlogov," je poudaril hrvaški strateg in ob koncu zanimivega srečanja spregovoril o nogometnih veščinah velikega "Piksija".

"O Draganu kot nogometašu ni treba izgubljati odvečnih besed. Bilj je neverjeten igralec, svoj čas zagotovo najboljši v nekdanji skupni državi Jugoslaviji. Sam nisem imel te sreče oziroma nisem bil tako nadarjen, da bi lahko v svoji igralski karieri dosegel kaj več. V primerjavi s Stojkovićem sem bil povprečen klubski igralec z željo, da nekega dne postanem trener. In ta odsotnost reprezentančne kariere se pozna pri mojem selektorskem delu, zato sem se obkrožil z nogometaši, ki imajo za sabo izjemne kariere – govorim o Ivici Oliću, Vedranu Ćorluki in Mariu Mandžukiću. Omenjeni fantje so mi v neizmerno pomoč," je z novim iskrenim priznanjem navdušil Dalić ter na malce žgečkljivo vprašanje, kdo od dvojca Robert Prosinečki in Dragan Stojković je bil po njegovem mnenju boljši nogometaš, odgovoril:

"Robi je bil bolj nogometaš trenutnega navdiha, ene vrhunske poteze, medtem ko je bil Dragan bolj kompleten in konkreten igralec. Ampak takšne primerjave so zelo subjektivne narave, saj govorimo o pravih nogometnih poetih svojega časa."