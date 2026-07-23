'Pristal sem pozno sinoči, tako da vsega še nisem uspel dobro predelati'

"Tako je v nogometu. Prejšnji konec tedna tekma v romunskem prvenstvu, zdaj že priprave na naslednje poglavje v Sloveniji. Vedno moraš biti pripravljen na vse, ampak v mojem primeru so zadeve šle precej gladko in se že veselim začetka nove zgodbe v Mariboru."

S temi besedami je Luka Zahović opisal teden, ki je za njim. V soboto je v Romuniji še nastopil za CFR Cluj, 25. 7. pa ga v domačem Mariboru že čaka tekma z novincem v Prvi ligi Telemach Brinjem Grosuplje, ki jo bodo Vijolice odigrale pred praznimi tribunami zaradi kazni, ki je prišla po navijaških izgredih na zadnjem derbiju z Olimpijo.

Pravi, da se je v šestih letih njegove odsotnosti veliko spremenilo. "Večine novih soigralcev še nisem spoznal, vendar se tega zelo veselim. Poznam pa Miho Blažiča in Žana Karničnika, s katerima smo bili več let skupaj v reprezentanci, seveda tudi Jana Mlakarja. Ko sem videl, da so tudi oni prišli v Maribor, sem od njih dobil nekaj informacij, v katero smer klub želi iti. Tudi to me je pritegnilo k projektu in vplivalo na mojo odločitev."