'Pristal sem pozno sinoči, tako da vsega še nisem uspel dobro predelati'

"Tako je v nogometu. Prejšnji konec tedna tekma v romunskem prvenstvu, zdaj že priprave na naslednje poglavje v Sloveniji. Vedno moraš biti pripravljen na vse, ampak v mojem primeru so zadeve šle precej gladko in se že veselim začetka nove zgodbe v Mariboru."
S temi besedami je Luka Zahović opisal teden, ki je za njim. V soboto je v Romuniji še nastopil za CFR Cluj, 25. 7. pa ga v domačem Mariboru že čaka tekma z novincem v Prvi ligi Telemach Brinjem Grosuplje, ki jo bodo Vijolice odigrale pred praznimi tribunami zaradi kazni, ki je prišla po navijaških izgredih na zadnjem derbiju z Olimpijo.
Pravi, da se je v šestih letih njegove odsotnosti veliko spremenilo. "Večine novih soigralcev še nisem spoznal, vendar se tega zelo veselim. Poznam pa Miho Blažiča in Žana Karničnika, s katerima smo bili več let skupaj v reprezentanci, seveda tudi Jana Mlakarja. Ko sem videl, da so tudi oni prišli v Maribor, sem od njih dobil nekaj informacij, v katero smer klub želi iti. Tudi to me je pritegnilo k projektu in vplivalo na mojo odločitev."
A pred njegovim tretjim obdobjem v Mariboru to ni edina sprememba. Odslej bo na dresu nosil tudi številko, ki je do zdaj ni, številko 79. Poudaril pa je, da si vsaj ene spremembe želi tudi na koncu sezone. "Jasno je, da moramo ciljati višje od petega mesta."
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