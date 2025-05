Pristaši Seville napadli nogometaše svojega kluba

Iz Španije poročajo o izgredih nogometnih navijačev Seville, ki so po sobotnem porazu v la ligi proti Celti iz Viga napadli igralce svojega kluba. Zaradi vandalizma najbolj skrajne skupine ultrasov so bili člani Seville prisiljeni preživeti noč v prostorih klubskega športnega kompleksa, poročajo španski mediji, med njimi Marca.

Iz vodstva kluba iz Seville so danes ostro obsodil "vandalizem" skupine ultrasov, ki so moštvo prisilili v spanje v svojem športnem kompleksu, po porazu z 2:3 pri Celti Vigo. Poraz je andaluzijski klub nevarno približal mestom, ki vodijo v izpad v nižjo ligo. "V nogometnem klubu Sevilla ostro obsojamo vandalizem, ki se je to soboto zvečer zgodil v Ciudad Deportiva Jose Ramon Cisneros Palacios, med prihodom prve ekipe v objekt po tekmi proti Celti iz Viga," so sporočili iz kluba. Približno sto navijačev Seville se je zbralo v klubskem športnem kompleksu, da bi protestiralo proti slabim rezultatom. Odpravo Seville so skušali počakati že na letališču, a ko jim ni uspelo, so odšli do trening kompleksa. Avtobus z igralci in spremljevalnim osebjem so obmetavali z različnimi predmeti, igralce pa zmerjali.

Nekaj navijačev je skušalo vstopiti v dvorano, a so jih zadržali policija in klubski varnostniki. Seviljski klub, vajen igranja v Evropi, je v športni in finančni krizi in je še vedno v nevarnosti, da bo v naslednji sezoni igral v drugi ligi, saj ga le šest točk loči od cone izpada, od 18. mesta, ki ga zaseda Las Palmas. "Pri Sevilli razumemo, da lahko položaj moštva, ki ni takšen, kakršnega si noben Sevillčan ne želi, povzroči nelagodje, vendar so protesti, če jih spremljajo agresija, grožnje ali vandalizem, nesprejemljivi," je zapisano v izjavi. Andaluzijski ekipi v soboto zvečer v Galiciji kljub številčni premoči ni uspelo zmagati.

