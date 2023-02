Pritožba je zavrnjena, Dani Alves ostaja v zaporu!

Dani Alves je bil proti koncu januarja začasno priprt, potem ko je bil obtožen spolnega napada na žensko v elitnem nočnem klubu v Barceloni. Alves je po začetnem ovinkarjenju, češ da ženske sploh ne pozna, priznal, da je šlo za sporazumno spolno dejanje. Sodnik je nato že takoj na začetku zanj odredil zapor brez možnosti plačila varščine, potem ko je analiziral prvotno preiskavo. Zaslišal je tako domnevno žrtev kot tudi ostale priče. Nogometaševi odvetniki so nato vložili pritožbo, češ da se je Brazilec strinjal, da bo predal svoj potni list in nosil sledilno napravo. Poleg tega bi se tudi redno javljal oblastem.

Sodišče je razsodilo, da vsi zgoraj našteti ukrepi ne bi zadostovali, da bi nogometašu preprečili beg iz države. Alvesu namreč grozi več let zaporne kazni, v kolikor bo spoznan za krivega. Veliko dokazov naj bi namreč nakazovalo na njegovo krivdo. "Nič ne bi preprečilo gospodu Alvesu, da zapusti Španijo, da doseže svojo državo, kjer bi lahko ostal, vedoč, da ne bo izrečen nazaj v Španijo kljub mednarodnim nalogom za izročitev," je odločilo sodišče. Brazilija namreč ne izroča svojih državljanov, tistih, ki so obsojeni v drugih državah.

Še enemu izmed nekdanjih brazilskih igralcev, Robinhu, je na primer italijansko sodišče lani potrdilo devetletno zaporno kazen zaradi posilstva mlade ženske, vendar je ta kljub temu v Braziliji še vedno na prostosti. 39-letni Alves se sicer lahko znova pritoži, dokler sodišče ne bo začelo sojenja. Po španski zakonodaji, ki je bila sprejeta lani, spolni napad zajema široko paleto kaznivih dejanj, in sicer od spletne zlorabe in otipavanja do posilstva, za vsako pa so predvidene različne možne kazni. Za posilstvo je tako zagrožena najvišja kazen 15 let. Alves je drugače osvojil 42 naslovov. Z Barcelono je slavil trikrat v elitni Ligi prvakov, z Brazilijo je slavil dve Copa Americe. Lani je v Katarju igral že na tretjem svetovnem prvenstvu.