'Privilegij je biti v položaju, ko lahko osrečiš celoten narod'

"Zmaga pred reprezentančno pavzo je zelo pomembna predvsem s psihološkega vidika. Oddelali smo, kar smo si zadali, zdaj pa sledi poln fokus na reprezentanco. 14 dni ne bomo razmišljali o klubskih zadevah," je bil z novimi tremi točkami zadovoljen Gnezda Čerin.

Seveda ni minilo dolgo, da je tema našega pogovora zavila k bližajočima se tekmama proti Danski in Kazahstanu. Slovenija bo imela kar dve priložnosti, da si drugič v zgodovini in prvič po letu 2000 zagotovi nastop na evropskem prvenstvu. Velika odgovornost, a predvsem privilegij, o zelo ugodnem izhodišču razmišlja 24-letni vezist:

"Na to gledamo kot privilegij. Smo v položaju, ko igramo za veliko tekmovanje po tolikšnem času in lahko naredimo nekaj dobrega za ves slovenski narod. Seveda nosimo odgovornost, da dokončamo, kar smo začeli. Verjamemo vase. S to ekipo smo dali čez že toliko, da nas nič več ne more presenetiti."