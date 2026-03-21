Nogomet

Priznanje za NZS: v Ljubljani mednarodni forum o integriteti v nogometu

Ljubljana, 21. 03. 2026 09.12 pred 41 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.J.
Integriteta v nogometu

Ljubljana je v teh dneh gostila mednarodni forum o integriteti v nogometu, ki ga je Nogometna zveza Slovenije organizirala v sodelovanju z Uefo. Na prvem srečanju predstavnikov za integriteto in delovne skupine za boj proti prirejanju izidov se je zbralo vseh 55 evropskih nacionalnih nogometnih zvez.

Osrednja tema razprav je bila zaščita nogometa pred prirejanjem izidov in drugimi oblikami ogrožanja integritete tekmovanj. Udeleženci so si izmenjali izkušnje, obravnavali konkretne primere iz prakse ter se seznanili z novimi preiskovalnimi pristopi in orodji za prepoznavanje tveganj.

Izvršni direktor Uefe za integriteto Angelo Rigopoulos je ob tem poudaril, da gre za globalen izziv, ki zahteva usklajen odziv: grožnje namreč ne poznajo meja, zato je ključno enotno delovanje vseh deležnikov.

Radenko Mijatović
FOTO: NZS
FOTO: NZS

Med ključnimi poudarki srečanja je bilo okrepljeno čezmejno sodelovanje ter nadgradnja znanja na področjih stavnih analiz, zbiranja dokazov in izobraževanja. Posebno vlogo ima tudi Uefin integritetni sklad, ki manjšim zvezam omogoča dostop do naprednejših preiskovalnih metod, sicer značilnih predvsem za večje organizacije in organe pregona.

Forum je izpostavil tudi pomen partnerstev. Med udeleženci so bili predstavniki Europola, Interpola, Sveta Evrope in podjetja Sportradar. Predstavnik Europola Pablo Salazar je poudaril, da izmenjava obveščevalnih podatkov pomembno prispeva k zaščiti športa pred kriminalnimi dejavnostmi.

Srečanje v Ljubljani predstavlja začetek novega cikla aktivnosti na področju integritete, ki se bo nadaljeval z regijskimi delavnicami, predvidenimi za leto 2027.

nogomet nzs uefa

Definbahija
21. 03. 2026 09.57
In govoru bo Mijatović in Cesar. Dva prava
bibaleze
