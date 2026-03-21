Priznanje za NZS: v Ljubljani mednarodni forum o integriteti v nogometu

Osrednja tema razprav je bila zaščita nogometa pred prirejanjem izidov in drugimi oblikami ogrožanja integritete tekmovanj. Udeleženci so si izmenjali izkušnje, obravnavali konkretne primere iz prakse ter se seznanili z novimi preiskovalnimi pristopi in orodji za prepoznavanje tveganj.

Cesar razkril prvi seznam: z Urbančičem, a brez Zajca

Preberi še Cesar razkril prvi seznam: z Urbančičem, a brez Zajca

Izvršni direktor Uefe za integriteto Angelo Rigopoulos je ob tem poudaril, da gre za globalen izziv, ki zahteva usklajen odziv: grožnje namreč ne poznajo meja, zato je ključno enotno delovanje vseh deležnikov.

Med ključnimi poudarki srečanja je bilo okrepljeno čezmejno sodelovanje ter nadgradnja znanja na področjih stavnih analiz, zbiranja dokazov in izobraževanja. Posebno vlogo ima tudi Uefin integritetni sklad, ki manjšim zvezam omogoča dostop do naprednejših preiskovalnih metod, sicer značilnih predvsem za večje organizacije in organe pregona.

Razmere na Bližnjem vzhodu odnesle Finalissimo med Španijo in Argentino

Preberi še Razmere na Bližnjem vzhodu odnesle Finalissimo med Španijo in Argentino

Forum je izpostavil tudi pomen partnerstev. Med udeleženci so bili predstavniki Europola, Interpola, Sveta Evrope in podjetja Sportradar. Predstavnik Europola Pablo Salazar je poudaril, da izmenjava obveščevalnih podatkov pomembno prispeva k zaščiti športa pred kriminalnimi dejavnostmi.

Srečanje v Ljubljani predstavlja začetek novega cikla aktivnosti na področju integritete, ki se bo nadaljeval z regijskimi delavnicami, predvidenimi za leto 2027.