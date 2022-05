Prodaja Chelseaja za slabih pet milijard evrov uradno zaključena

Pretekli teden je v sredo britanska vlada prižgala zeleno luč za prevzem kluba, dan prej pa še vodstvo angleške nogometne Premier League. Konzorcij, ki ga vodi Todd Boehly, se je sicer že 7. maja dogovoril za 4,97 milijarde evrov vreden nakup od prvotnega lastnika Rusa Romana Abramoviča. Slednji je leta 2003 kupil Chelsea za 140 milijonov angleških funtov (164 milijonov evrov) in v času njegovega lastništva je klub osvojil vse večje trofeje, če omenimo recimo le dve lovoriki Lige prvakov, pet naslovov v Premier League in pet pokalov FA.

Konzorcij kupcev modrih sestavljajo Boehly, švicarski multimilijarder Hansjörg Wyss in ameriški poslovnež Mark Walter. Največji delež v londonskem klubu pa bo v prihodnosti imel ameriški naložbeni sklad Clearlake Capital, ki mu predseduje Boehly, ob tem je 48-letni Boehly tudi solastnik sedemkratnih prvakov svetovne serije v baseballu LA Dodgers, ameriške ženske košarkarske ekipe Los Angeles Sparks in franšize lige NBA Los Angeles Lakers.

Chelsea je začasno deloval na podlagi posebne vladne licence, ki bi potekla 31. maja in Boehly je v izjavi med drugim dejal, da je "počaščen" in "želi, da bi bili oboževalci ponosni". Njegov konzorcij se je "boril" proti 11 resnim tekmecem, da bi postal novi lastnik, postopek prodaje pa se je začel že 2. marca.

Na spletni strani kluba so zapisali, da so se novi lastniki kluba zavezali k vlaganju v ključna področja delovanja kluba, ki bodo razširila in okrepila konkurenčnost Chelseaja. V to so vključene tudi prenova stadiona Stamford Bridge vlaganjem v ključne, naložbe v mladinsko akademijo ter žensko ekipo. Konzorcij, ki ga vodi Boehly, se je sicer že 7. maja dogovoril za 4,25 milijarde angleških funtov (4,97 milijarde evrov) vreden nakup od prvotnega lastnika kluba.