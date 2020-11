Prodaja dresov v ZDA: Messi na vrhu, pred Ronaldom tudi Pulišić

Argentinski virtuoz je torej nogometaš z najbolj prodajanim dresom v Združenih državah Amerike, sledi pa mu domači as Christian Pulišić, sicer član Chelseaja. JuventusovCristiano Ronaldo je šele na tretjem mestu, visoko pa sta tudi Kylian Mbappe in Marcus Rashford na četrtem oziroma petem mestu.

Rezultati ne presenečajo, tudi visoka uvrstitev Pulišića ne. Nogomet v ZDA postaja vse bolj priljubljen, ob kopici zvezdnikov, ki nastopajo v evropskih klubih pa najbolj izstopa prav 22-letni Chelseajev krilni nogometaš. Bolj presenetljivi so rezultati, ki zadevajo prodajo po določenih zveznih državah. V večini sicer prevladujejo zgoraj omenjeni nogometaši, v nekaterih pa so ponosni lastniki najbolj prodajanih dresov precej presenetljivi.

V Vermontu je med 1. oktobrom in 22. novembrom, ko jesoccer.com vodil to statistiko, kraljeval Tottenhamov Delle Alli, na Havajih je najbolj priljubljen Anthony Martial, v Severni Dakoti pa je bil najbolje prodajan njegov soigralec pri rdečih vragih Bruno Fernandes. Zagotovo najbolj presenetljiv podatek pa prihaja iz Južne Dakote, kjer je bila v desetem in enajstem mesecu letošnjega leta najbolje prodajana Juventusova številka 19, ki jo nosi Leonardo Bonucci.