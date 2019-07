Prodaja trojice odvečnih za svežih 150 milijonov evrov v blagajni Barcelone?

Barcelona je za najodmevnejši okrepitvi letošnjega poletja, nekdanjega člana madridskega Atletica Antoina Griezmanna in nekdanjega vezista amsterdamskega Ajaxa Frenkieja de Jonga, porabila slabih 200 milijonov evrov, vsega skupaj pa še kakšnih 40 milijonov evrov več.



V rubriki odhodi sta se znašla vezista Andre Gomes, ki je za 25 milijonov evrov odškodnine odšel k premierligašu Evertonu, in Denis Suarez, ki ga je vodstvo Blaugrane tekmecu iz španske La lige Celti Vigo prodala za slabih 15 milijonov evrov. Toda kot je španskim medijem, v prvi vrsti katalonska športna časnika Mundo Deportivoin Sport, povzema pa ju med drugim tudi sloviti ameriški ESPN, uspelo izvedeti, so v klubu naklonjeni novim prodajam, ki bi klubsko blagajno 'oplemenitile' za svežih 150 milijonov evrov. Sodeč po prijateljskih obračunih na Daljnem vzhodu, kjer so varovanci trenerja Ernesta Valverdeja opravili del priprav na bližajočo se novo klubsko sezono (uvodne tekme v španski La ligi so na sporedu sredi avgusta), je bolj ali manj jasno, na katero trojico 53-letni Bask ne računa več.