Prosinečki po 'golijadi' v Stožicah: Priča smo bili celo spektaklu

A slabšo medsebojno razmerje v tekoči sezoni. Glavni trener Olimpije Robert Prosinečki po tekmi pričakovano ni bil najbolj zadovoljen, čeravno do svojih varovancev ni želel biti preveč kritičen. Poudaril je namreč, da so napakam navkljub naredili vse, kar je bilo v njihovi moči, da so ostali neporaženi. "Že pred tekmo mi je bilo kristalno jasno, kaj nas čaka. Da je pred nami dobra, kvalitetna tekma. Na koncu smo bili priča celo spektaklu. Ne zgodi se vsak dan, da na eni tekmi pade šest zadetkov in da se konča z remijem 3:3. Gledalci so brez dvoma lahko uživali, jaz kot trener enega od obeh klubov pa seveda ne toliko,« je priznal Robert Prosinečki in nadaljeval: »Kar zadeva našo predstavo, smo postregli tako z dobrimi kot tudi s slabimi stvarmi. Na koncu moram ne glede na vse nogometašem čestitati, v prvi vrsti za prikazani karakter. Borili so se in kljub vsemu, kar se je dogajalo, prišli do točke. Do točke, s katero smo ostali na tretjem mestu, ki je za nas zelo pomembno. Je bila pa tudi tokratna tekma dokaz, da nas čaka še ogromno trdega dela. In da imamo še veliko prostora za napredek. Verjamem, da bomo v prihodnje dobri. Še precej boljši. V kratkem obdobju nam je uspelo Olimpijo pripeljati do točke, na kateri igra napadalno. Rekel bi, da igra dobro. Toda dogajajo se nam napake, ki so sestavni del procesnega razvoja. To moramo kakopak popraviti, delati na tem. Kar zadeva tokratno tekmo, me najbolj veseli, da igralci niso obupali in so vztrajali do konca," je bil v izjavi za uradno spletno stran ljubljanskega kluba izčrpen veliki Žuti.