Prosinečki: Naj vam zdaj, ko sem v BiH, zatrdim, da sem hotel biti vaš selektor

Na koncu so se odločili za Tomaža Kavčiča, ki je zaradi slabih predstav slovenske reprezentance v evropski ligi narodov, ta je na štirih tekmah dosegla le en gol ter iztržila eno točko, pod plazom hudih kritik športne javnosti, na spletnih forumih in v medijih pa se širijo pozivi k odstopu celotnega vodstva nogometne zveze, vključno s selektorjem. Sol na odprto rano slovenskih navijačev je nasula še Ekipa SN, ki v svoji izdaji na zadnji strani prinaša kratek telefonski pogovor s slovitim Robertom Prosinečkim, ki je na klopi BiH v ligi narodov na treh tekmah zabeležil ravno toliko zmag. Veliki Žuti je potrdil, da spremlja tudi Slovenijo, vendar dela kolega na slovenski klopi ni želel ocenjevati: "Ne bi bilo pošteno, če nisem videl nobene tekme, poleg tega pa niti ne poznam razmer v slovenski reprezentanci. Škoda pa je, da Slovenija nima boljših rezultatov. Privoščil bi ji." Prosinečki naj bi bil decembra lani med zelo resnimi kandidati za prvega moža slovenske ekipe, česar sam ne zanika. "Kaj naj vam zdaj rečem? Naj vam zdaj, ko sem selektor Bosne in Hercegovine, zatrjujem, da sem hotel biti selektor Slovenije. Ne, ne. Kar je bilo, je bilo in ta zgodba je zaključena. Večkrat sem že povedal, da sem bil v stikih z Nogometno zvezo Slovenije in da sem se pogovarjal s predsednikom zveze, a potem se nismo dogovorili za sodelovanje. Odločili so se tako, kot so se. Pogrevanje vsega skupaj zdaj nima nobenega smisla. Jaz imam svoje delo, ki ga opravljam na klopi reprezentance BiH, in tudi na slovenski zvezi imajo svoje delo," je dejal Prosinečki.