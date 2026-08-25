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Nogomet

Prosinečki ni več selektor Kirgizistana

Biškek, 25. 08. 2026 13.48 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Robert Prosinečki

Nogometna zveze Kirgizistana je na družbenem omrežju sporočila, da Hrvat Robert Prosinečki ni več selektor elitne moške reprezentance. Azijska država in Prosinečki sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe.

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Robert Prosinečki je decembra lani prevzel Kirgizistan. V tem času reprezentanca ni odigrala nobene uradne tekme, le štiri prijateljske. "Žuti", kot kličejo nekdanjega izjemnega hrvaškega nogometaša Dinama, Crvene zvezde, Real Madrida, Barcelone, Ovieda, Seville, Standarda Liege, Portsmoutha, ljubljanske Olimpije in Zagreba, je pred prihodom v Kirgizistan vodil tudi reprezentance Azerbajdžana, BiH in Črne gore.

Robert Prosinečki je v preteklosti vodil tudi ljubljansko Olimpijo.
Robert Prosinečki je v preteklosti vodil tudi ljubljansko Olimpijo.
FOTO: Damjan Žibert

Na klubski sceni je vodil Crveno zvezdo v Srbiji, Kayserispor in Denizlispor v Turčiji, Olimpijo v Sloveniji in Rudeš na Hrvaškem.

Razlagalnik

Robert Prosinečki je bil eden najbolj nadarjenih in prepoznavnih hrvaških nogometašev svoje generacije. Znan je bil po svoji izjemni tehniki, natančnih podajah in sposobnosti igranja na položaju vezista. V svoji karieri je igral za nekatere največje evropske klube, kot sta Real Madrid in Barcelona, leta 1991 pa je s Crveno zvezdo osvojil naslov evropskega prvaka. Bil je tudi ključni član hrvaške reprezentance, ki je na svetovnem prvenstvu leta 1998 v Franciji osvojila zgodovinsko tretje mesto.

Kirgizistan je gorata država v Srednji Aziji, ki meji na Kitajsko, Kazahstan, Tadžikistan in Uzbekistan. Nogomet je v državi najbolj priljubljen šport, vendar se reprezentanca sooča z izzivi pri doseganju konstantnih uspehov na mednarodni ravni. Nogometna zveza Kirgizistana si v zadnjih letih prizadeva za razvoj infrastrukture in dvig kakovosti igre s pomočjo tujih strokovnjakov, da bi se približali najboljšim reprezentancam na azijski celini.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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