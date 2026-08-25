Prosinečki ni več selektor Kirgizistana

Robert Prosinečki je bil eden najbolj nadarjenih in prepoznavnih hrvaških nogometašev svoje generacije. Znan je bil po svoji izjemni tehniki, natančnih podajah in sposobnosti igranja na položaju vezista. V svoji karieri je igral za nekatere največje evropske klube, kot sta Real Madrid in Barcelona, leta 1991 pa je s Crveno zvezdo osvojil naslov evropskega prvaka. Bil je tudi ključni član hrvaške reprezentance, ki je na svetovnem prvenstvu leta 1998 v Franciji osvojila zgodovinsko tretje mesto.