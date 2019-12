Prosinečki se vrača v Turčijo, na čelo nekdanjih delodajalcev

Hrvaška nogometna legenda Robert Prosinečki je po koncu igranja nogometa izbral trenersko pot, v tem času je tako vodil vse od Crvene Zvezde do reprezentanc Azerbajdžana in Bosne in Hercegovine. Z novembrom se je njegov staž na trenerskem stolčku reprezentance BiH iztekel, vse odtlej je Prosinečki iskal nov izziv, s katerim bi se spopadel v letu 2020.

Našel ga je na klopi turškega prvoligaša Kayserisporja, kjer je kruh služil že med oktobrom 2012 in decembrom 2013. Takrat je bil deležen množične podpore navijačev, saj je klub rešil pred izpadom v drugo ligo in ga pripeljal do petega mesta v prvenstvu. V prvem delu naslednje sezone je bila slika povsem drugačna, na enajstih tekmah je dosegel zgolj eno zmago, zato so s njegove poti s klubom razšle.

Prosinečki: "Naredil bom vse, da jim pomagam v teh težkih trenutkih"

Tudi tokrat bo imel Hrvat težko nalogo. "Res je, moj dogovor z Kayserisporom je uraden. Klub se nahaja v izjemno težki situaciji, so na repu prvenstvene lestvice in naredil bom vse, da jim pomagam v teh težkih trenutkih," so besede s katerimi je Prosinečki potrdil svojo selitev v Turčijo. Zagotovil je, da je že v dogovorih za okrepitve v zimskem prestopnem roku s katerimi bi lahko Kayserispor rešil pred izpadom v drugo ligo.