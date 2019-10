Prosinečki v Hotiću vidi nekaj 'zanimivega'

Kot so objavili pri nogometni zvezi Bosne in Hercegovine, je potrditvi Fife o spremembi državljanstva sledil takojšen poziv selektorja Roberta Prosinečkega, naj se član Maribora Dino Hotić pridruži ekipi na pripravah za kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2020 proti Finski in Grčiji.

Hotić se je uveljavil kot eden najboljših igralcev slovenskega prvaka Maribora, pogosto je deležen pohval zaradi svojih asistenc in strelov z razdalje. Zanimanje je vzbudil tudi pri selektorju Slovenije Matjažu Keku, ki ga je v začetku leta povabil na neuradno tekmo B-selekcije proti kitajski selekciji do 25 let.