Prosinečki: Dinamo Zagreb? Žal mi je Igorja, to je vse

Nekoč izjemen virtuoz, sijajni vezist s potezo več, ki je vse okoli sebe delal boljše. Danes pa je Robert Prosinečki odličen trener, ki si trenutno kruh služi v turški Superligi, kjer vodi tamkajšnji Kayserispor. Za zdaj 'Velikemu Žutemu', kot Prosinečkega kličejo njegov bližnji in prijatelji, dobro kaže v boju za obstanek, a že čez nekaj tednov bi lahko bilo vse drugače, v kolikor na njegov naslov prispe ponudba, denimo zagrebškega Dinama. "O tej temi resnično ne bi govoril, saj sem z mislimi povsem osredotočen na svoje delo v Turčiji. Ko sem lani decembra prevzel Kayserispor, smo bili na dnu prvenstvene razpredelnice z vsega 10 točkami na svojem računu. Predsednica kluba Berna Göznasi mi je dejala, da bo obstanek v prvi turški ligi praktično misija nemogoče, saj še nikomur, ki je v jesenskem delu osvojil 10 točk, ni uspelo obstati med elito. Toda v zimskem premoru smo se uspeli konsolidirati, strniti vrste, postaviti stvari na novo, kar se je čez čas pokazalo za pravilno usmeritev. Vzdušje v in okoli kluba je precej boljše, za zdaj sem zelo zadovoljen, kako vse skupaj poteka v Turčiji, saj smo na dobri poti, da si zagotovimo želeni obstanek med najboljšimi turškimi klubi," je uvodoma povedal Prosinečki, ki se ni mogel izogniti vprašanju glede zadnje trenerske menjave na vroči klopi zagrebškega Dinama.

"V prvi vrsti bi rad poudaril, da mi je zelo žal Igorja (Jovičevića, op. p.), s katerim sva v odličnih odnosih. Vse, kar bi dodatno izjavil, bi lahko nekdo uporabil proti meni kot alibi ali kaj drugega. Tako ali drugače se bo v naslednjih dneh v javnosti špekuliralo s številnimi imeni/kandidati za novega trenerja Dinama, sam pa bi se najraje ogradil od tega cirkusa. V kolikor mi s Kayserisporjem uspe obstati v prvi turški ligi, bom dal prednost predsednici Göznasi, ki je bila od mojega prihoda v Turčijo in vse do današnjega dne izjemno korektna do mene. Če pa izpademo v nižji rang tekmovanja, bom tako ali drugače moral oditi, saj trenerji iz tujine ne smejo voditi tamkajšnjih drugoligaških moštev," je bil jasen nekdanji selektor Azerbajdžana ter Bosne in Hercegovine.