Nogomet

Prošnja Real Madrida za zamik začetka sezone zavrnjena

Madrid, 01. 08. 2025 09.52 | Posodobljeno pred 9 dnevi

STA
19

Španski nogometni velikan Real Madrid bo novo sezono v španskem prvenstvu začel z domačo tekmo proti Osasuni 19. avgusta, kot je bilo načrtovano, potem ko je Španska nogometna zveza (RFEF) v četrtek zavrnila njihovo pritožbo na prestavitev tekme.

Nogometaše Real Madrida prva tekma nove sezone v La Ligi čaka 19. avgusta.
Nogometaše Real Madrida prva tekma nove sezone v La Ligi čaka 19. avgusta. FOTO: AP

Real Madrid je po igranju na klubskem svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, kjer je 9. julija v polfinalu izgubil proti Paris Saint-Germainu, zahteval daljši odmor. Razsodnik pri RFEF je odločil, da bi za ohranitev integritete tekmovanja le primer višje sile upravičil spremembo uradnega koledarja in da Realov primer spremembe ne upravičuje.

"Nazadnje je treba dodati, da čeprav klub, ki je vložil zahtevo, trdi, da ima soglasje nasprotne stranke, CA Osasune, ni nobenega zapisa, da bi se ta subjekt odzval na zahtevo," je po navedbah Europa Pressa v svoji odločbi zatrdil edini sodnik.

nogomet real madrid španska nogometna zveza pritožba
Nejc Lola
04. 08. 2025 14.34
Odločitev RFEF je razočaranje. Real Madrid je zastopal Španijo na svetovnem klubskem prvenstvu – uradnem FIFA tekmovanju – in bi si zaslužil nekajdnevni odmor. Če je Osasuna soglašala z zamikom, bi zveza to morala upoštevati. Namesto sodelovanja smo znova videli birokracijo, ki ne podpira klubov, ko ti branijo čast španskega nogometa na svetovnem odru.
ODGOVORI
0 0
zapiramvamustaaa
03. 08. 2025 17.24
+0
To je važno ja.Kaj pa Yamal ki je spolno občeval z otroci z posebnimi potrebami?!Ali bo obsojen ali bo primer zastaral?!
ODGOVORI
1 1
Kolllerik
04. 08. 2025 13.36
Zamenjaj dilerja. Podnujno! 🤣🤣
ODGOVORI
0 0
RUBEŽ
02. 08. 2025 10.17
+3
Kako pa kaj Asensio, bo šel na "dopust:?
ODGOVORI
6 3
Loptass
02. 08. 2025 11.04
+3
Ja v kamp z osnovnošolsci.....tam mu je bolj domače.
ODGOVORI
5 2
Kolllerik
02. 08. 2025 11.19
+1
Ne bo treba. Ata Perez častil najboljšega klubskega odvetnika in že se pogajajo s prizadetimi.
ODGOVORI
4 3
Loptass
01. 08. 2025 21.20
+6
Jokajo za podelitev zlate žoge in se grejo scene, jokajo za delegiranje sodnikov sake druge tekme, jokajo na igrišču, zganjajo cirkus, jokajo za razpored tekem, ki je za vse isti........to je Real Madrid. Ko jim je UEFA zatučkala doping Ramosa na finalni tekmi LP v Dublinu, pa niso jokali. Mimogrede, IT liga je Interju prestavila ligaško tekmo pred povratno tekmo polfinala LP z Barco, da so bili bolj spočiti. Barca je morala čez teden igrati in niso jokali......Je pa res, da Barca ni Real Madrid.
ODGOVORI
7 1
Lucky
01. 08. 2025 13.18
+5
Oni bi najraje zamaknal za par sezon. Vsaj dokler Flick ne gre. Vmes bi pa svetovno klubsko igral, ko je fajn dnar in Barce ni.
ODGOVORI
13 8
Vladimir.Krutov
01. 08. 2025 16.37
+6
👍
ODGOVORI
9 3
gasilec78
01. 08. 2025 10.13
+10
Pa to je noro, kaj pa drugi klubi, ki so prav tako igrali na tem prvenstvu, a oni bodo pa lahko normalno igrali po urniku. Kdo jim je pa rekel da gredo sploh igrati tja, vse samo za slavo in denar in podpret te bedne in nerazumljive projekte Infantina. Mimogrede Chelsea zmagovalec tega tekmovanja začne z tekmo proti Crystal Palaceu 17.8. prav tako PSG.
ODGOVORI
21 11
cripstoned
01. 08. 2025 10.25
-1
Tudi sam se strinjam...dovolj casa so imeli tako za pocitnice kot za pocitek...sploh za denar ki so ga prejeli bi morali biti tiho ...ampak bolj mislim da so pri realu to izkoristili da pokazejo koliko jim ne gre zveza na roko...globoko pri sebi so vedeli da jim ne bodo ugodili...
ODGOVORI
16 17
Kolllerik
01. 08. 2025 12.47
+8
Gasilec 👍👍
ODGOVORI
14 6
cripstoned
01. 08. 2025 10.06
-12
Podpiram to odlocitev ki je se en dokaz kako ima real madrid "pomoc" tebasa in RFEF zveze. Realu nocejo prestaviti ene tekme medtem ko bodo koruptiloni se 2.sezono zapored senkali razporede skozi celotno sezono ...laporta se laze glede izgradnje stadiona samo zato da dobijo preko zveze lazji razpored..1.del sezone vecina tekem v gosteh in 2.del sezone vecina tekem doma, nato imas na svoji strani se var in sodnike ter spansko vlado ki ti preko sodisca dovolijo registracijo olma ce ne bi dolg zrastel za 630mio.eur do l.2030...ampak ob kompletnem realu pod xabija alonsa jim bo tudi to vse premalo ...neverjetno koliko pomoci ima ta sramota od kluba da ne propade in samo caplja za realom...vecno..
ODGOVORI
13 25
Kolllerik
01. 08. 2025 12.46
+10
To je dokaz samo zate in za tebi podobne enostavneže. Ostali še kako dobro vemo, da se lahko pomoč realu meri tudi s tem, kako učinkovito se nagaja Barci z vsemi sredstvi.
ODGOVORI
16 6
