Prošnja Real Madrida za zamik začetka sezone zavrnjena

Real Madrid je po igranju na klubskem svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, kjer je 9. julija v polfinalu izgubil proti Paris Saint-Germainu, zahteval daljši odmor. Razsodnik pri RFEF je odločil, da bi za ohranitev integritete tekmovanja le primer višje sile upravičil spremembo uradnega koledarja in da Realov primer spremembe ne upravičuje.

"Nazadnje je treba dodati, da čeprav klub, ki je vložil zahtevo, trdi, da ima soglasje nasprotne stranke, CA Osasune, ni nobenega zapisa, da bi se ta subjekt odzval na zahtevo," je po navedbah Europa Pressa v svoji odločbi zatrdil edini sodnik.