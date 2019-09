Prosta pot Simonu Rožmanu: Bišćan odstopil z mesta trenerja Rijeke

Namestnik športnega direktorja Ivan Mance je za Radio Rijeka dejal, da je Bišćan vodstvu kluba svojo odločitev sporočil v petek zjutraj. "Seveda smo ga nekaj časa poskušali prepričati, da naj tega ne stori, a glede na to, da je karakterna oseba, ki stori tisto, kar reče, da bo storil, povratka ni bilo," je dejal Mance in napovedal, da bo še v ponedeljek znano ime naslednika hrvaškega trenerja. "Da bo to Nenad Gračan? Ne bi komentiral. Veliko dobrih trenerjev je na Hrvaškem in v soseščini. Trener je ključna oseba za delovanje nekega kluba in ni lahko najti trenerja z reškim karakterjem, kakršnega sta imela Bišćan in pred njim Matjaž (Kek). Upam, da bomo do jutri zaključili vse skupaj in da bo lahko novi trener vodil ekipo na tekmi z Bujami. Morda je to neobičajno, toda ta podrobnost kaže na to, da bomo dobili trenerja z velikim srcem, veliko hrabrostjo in znanjem, ki nam bo Rijeko postavil tja, kjer si jo želimo."

"Hvala vsem, ki so verjeli v nas. Hvala predsedniku Damirju Miškoviću za zaupanje. Hvala sodelavcem in igralcem, klubu želim vso srečo in želim mu, da bi pripeljal nekoga, ki mu bo klub pomenil toliko, kot je pomenil meni,"je po zmagi s 3:0 na novinarski konferenci dejal Igor Bišćan, ki se je v Pulju takoj po tekmi z Istro 1961 izognil televizijskim kameram.

Nekdanji trener zagrebškega Rudeša in ljubljanske Olimpije je na klop Rijeke sedel lani, ko je Rečane zapustil Matjaž Kek, ki je s klubom požel zgodovinske uspehe ter prvič osvojil hrvaško prvenstvo ter zaigral v skupinskem delu Lige Evropa. Tudi Bišćan je "pustil globok pečat" v klubu, so v uradni izjavi za javnost zapisali pri Rijeki, kjer so izpostavili osvojeno drugo mesto v 1. HNL in pokalni naslov, ki so ga Rečani v zaključku minule sezone osvojili ravno v Pulju z zmago nad favoriziranim zagrebškim Dinamom.

26. zmaga na 43. tekmi

"HNK Rijeka Igorju Bišćanu želi veliko sreče v nadaljevanju kariere,"še sporočajo iz vrst Rijeke. Bišćan je v nedeljo v Pulju, kjer je torej proslavil največji uspeh z zdaj že bivšim klubom, vodil tudi svojo zadnjo tekmo kot trener belih, s katerimi je na 43 obračunih slavil 26 zmag, osemkrat je remiziral in še devetkrat izgubil.

Na Hrvaškem se že nekaj časa pojavljajo namigovanja, da bo Bišćana nasledil Simon Rožman. Nekdanji trener Celja in Domžal je bil v kombinacijah za prihod na Reko že v času, ko jo je vodil Kek, z odhodom Bišćana pa je spet v najožjem krogu kandidatov.

'Včasih je lahko Rijeka kupila branilca za eno tekmo'

Reški Novi listje o slovesu Bišćana zapisal, da si hrvaški trener niti v sanjah ni mogel predstavljati, da bo Rijeko zapustil na takšen način. Bišćana so sicer zaradi njegovih provokacij iz časov, ko je še igral za velikega tekmeca Dinamo iz Zagreba, reški navijači pričakali vse prej kot z odprtimi rokami, a mu je sčasoma uspelo prepričati tudi največje kritike.

"Reakcija mojih igralcev na tej tekmi je najboljši odgovor na vse te medijske zapise in komentarje, da je ekipa meni oziroma da sem jaz ekipi obrnil hrbet. Hvala jim za to, hvala jim za vse, kar so naredili zame. To je bila moja zadnja tekma na klopi Rijeke,"je na novinarski konferenci, na kateri je po poročanju Novega lista govoril "z grenkobo in žalostjo", še povedal Bišćan.

"Človek se enostavno v nekem trenutku zasiti nekaterih reči in dojame, da je potrebno srečo iskati drugje. Veste, v kakšni situaciji sem prevzel ekipo, in kaj vse je spremljalo moje delo. To niso bili običajni pogoji za delo, niti blizu tega, a smo se vseeno trudili, dali vse od sebe in se tako obnašali. Uspevalo nam je, seveda tudi s po zaslugi velike podpore naših igralcev, narediti nekaj velikih reči. No, to ni bilo dovolj. Nič ni bilo dovolj. In v tej situaciji, ko klub ne more delovati normalno, potem to avtomatsko pomeni, da niti ekipa ne more delovati normalno. Stalno se vračamo v neko negativo, v situaciji, ko je rezultat imperativ, in ko bi morali vsi delovati kot eno, da bi izpolnjevali zahteve in ambicije, ki so visoke. No, to se je spremenilo v primerjavi s časom, ko je lahko Rijeka kupila branilca za eno tekmo. Zdaj je vse skupaj enostavno drugače in takrat moramo biti vsi kot eno. Mi smo to na koncu koncev tudi bili, a jaz sem se odločil, da to nekdo mora presekati."