Kje bo kariero nadaljeval Verbič? Kurtiću še diši tujina

Med "prostimi" Slovenci trenutno najbolj izstopa Benjamin Verbič . Dolgoletni reprezentant je lansko sezono začel pri Panathianikosu, kjer je bil potisnjen na stranski tir. V drugem delu se je preselil k Levadiakosu in v grškem prvenstvu zbral 11 tekem, dva zadetka in štiri podaje. Po naših informacijah naj bi imel ponudbo za selitev na Kitajsko, zanj se zanimajo tudi klubi iz Turčije, še vedno pa ne gre odpisati možnosti, da bi strelec nepozabnega gola proti Kazahstanu ostal pri Levadiakosu.

Precej snubcev si je z dobrimi predstavami na evropskem prvenstvu do 21 let priigral Lovro Golič, ki ni podaljšal pogodbe z Romo. Čeprav je zanimanje zanj pokazal prvoligaš Lecce, 19-letni osrednji branilec svoje kariere zelo verjetno ne bo nadaljeval na Apeninskem polotoku. V zadnjih dneh se je omenjalo veliko možnosti, med njimi celo angleški Leeds United, ki je globoko segel v žep za Jako Bijola. Poleg tega naj bi se za Goliča zanimali nemški Hoffenheim in neimenovani klubi iz Belgije in Nizozemske.