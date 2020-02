Prosti strel na nogometni tekmi izvedel kar ... pes

Prikupen posnetek prihaja iz Turčije, kjer je na tekmi med drugoligašema Fatih Karagümrükom in Giresunsporjem prosti strel izvedel kar pes. Ta se je nato še malce poigral z žogo, ki jo je vzel kar za svojo novo najljubšo igračko. Ko so nogometaši spoznali, da bo pasja zabava trajala (pre)dolgo, je domači nogometaš Zeki Yildrim prijel psa in ga odnesel z zelenice. Tekma se je nato lahko nadaljevala.

Tekmo je sicer z 2:1 dobila domača zasedba Karagümrüka.