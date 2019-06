Prosti strel za Guinnessovo knjigo rekordov: zadel s svoje polovice

Spektakularen gol Herolda Goulonasi je mesto v Guinnessovi knjigi rekordov prislužil kot eden tistih, ki je v mrežo poletel z največje razdalje. Kljub temu Francoz ni niti blizu absolutnemu rekorderju, vratarju Koo Sang-minu, ki je ob izvajanju golavta zadel z vsaj 97 metrov. Drugi na večni lestvici je še en vratar, Asmir Begović, ki je kot član Stoke Cityja med igro izbijal žogo iz lastnega kazenskega prostora, a uspel presenetiti vratarja Southamptona z vsaj 92 metrov.

Vsi zadetki so padli iz igre, medtem ko sta avtorja "najdaljših" prostih strelov prav tako vratarja: Japonec Tomohiko Murajama je s prostim strelom zadel s podobne razdalje kot Begović, malce bližje vratom nasprotnika je kolega vratarja famozno presenetil nekdanji angleški reprezentant Paul Robinson(dobrih 73 metrov), medtem ko je nedavni strel Goulona, nekdanjega člana Middlesbrougha in Blackburn Roversov, v mreži pristal po strelu s približno 65 metrov, če upoštevamo, da so dimenzije igrišča v Kuantanu ‎105 m x 68 m.

Zadetek Koo Sang-mina: